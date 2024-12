Gobierno envía proyecto de ley para saldar la deuda histórica: Colegio de Profesores espera que el Congreso “lo apruebe rápido y unánimemente”

En la Plaza de la Constitución, lugar donde todos los jueves se han manifestado los docentes durante 17 años por el pago de la deuda histórica, se presentó el proyecto de ley del Gobierno que busca reparar en parte el daño salarial que sufrieron miles de profesoras y profesores de escuelas públicas durante la dictadura, cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades.

La iniciativa legal que llega tras 43 años de espera, contempla un bono reparatorio de 4,5 millones de pesos, que serán pagadas en dos cuotas desde 2025 hasta 2031, priorizando a los docentes de mayor edad.

Patricia Garzo, vocera de los profesores de la deuda histórica, valoró la iniciativa y advirtió que “ya no estamos en edad de resistir”, recordando que ella está “en el grupo de las más jóvenes y tengo 77 años, y 17 años más no creo que los alcance. Si voy a llegar a esas, ya voy a estar interdicta y no voy a disfrutar de mi platita”.

Rápida tramitación en el Congreso

Según los pronósticos del Gobierno y el Colegio de Profesores, la idea es que el proyecto de ley se apruebe dentro de este período legislativo que termina el 31 de enero próximo, de manera que se inicien con el pago de la deuda histórica el año 2025, lo que dependerá ahora de la voluntad y diligencias con que tramiten el proyecto de ley en el Congreso.

En ese sentido, el presidente del gremio docente, Mario Aguilar, espera que tanto el Senado como la Cámara de Diputadas y Diputados “ojalá lo aprueben rápido y unánimemente. Queremos que este proyecto contribuya a un mejor clima político y clima país, que tenga transversalidad y unanimidad. Queremos que esta propuesta salga de las trincheras gobierno-oposición, derecha-izquierda y sea una instancia en la que toda la clase política le muestre al país que tiene esa capacidad de lograr acuerdos, cuando es algo que nos beneficia a todos”.

Durante la ceremonia simbólica que se desarrolló en la Plaza de la Constitución, se hizo un minuto de silencio para recordar a las docentes y los docentes que fallecieron en el transcurso de los últimos 43 años.

En la ocasión, Aguilar, calificó como “emocionante” el envío de la iniciativa legal y resaltó que “por primera vez un Gobierno da una propuesta de reparación a la deuda histórica”, la cual busca beneficiar a 57 560 profesores afectados.

“Sentido de urgencia”

Durante su intervención, en tanto, el presidente Gabriel Boric si bien afirmó que con este proyecto de ley “estamos haciendo justicia”, también reconoció que la deuda es mucho mayor y que la propuesta del Ejecutivo está dentro de los márgenes “que nos permite hoy día las estrecheces fiscales”.

De igual forma, el mandatario espera que “ojalá el mismo diciembre o antes del receso legislativo de fines de enero podamos tenerlo aprobado, porque los profesores y profesoras se lo merecen y tiene mucho sentido de urgencia”.

“Algunos podrán decir que la fórmula es insuficiente y otros nos han recordado que el país enfrenta desafíos más urgentes y que esto no es importante. Algunos me decían que esto no tiene ningún apoyo en las encuestas, que no es importante, que no hay que hacerlo, pero sepan que nosotros no gobernamos pensando en la popularidad, sino en la responsabilidad y en particular en la responsabilidad histórica que tenemos por quienes han construido este país”, aseguró Boric.