Reflotan grosera rutina contra presidente Boric de humorista venezolano que estará en el Festival de Viña 2025

Nuevas críticas y cuestionamientos levantó en las redes sociales una rutina del comediante venezolano, George Harris, donde se refiere al presidente de la República, Gabriel Boric, en términos groseros.

PUBLICIDAD

El humorista venezolano es parte de la parrilla de artistas confirmados para la próxima versión del Festival de Viña del Mar que transmitirá Mega y su actuación está programada para la noche inaugural junto a Marc Anthony y Bacilos.

Sin embargo, la figura de Harris han generado molestia en nuestro país debido a que el 2023 en su cuenta de X se burló del expresidente Salvador Allende, al indicar que “un montón de gente que aún llora por Allende. ¡Qué pobreza de mente tan arrecha!“, pasando por alto la realidad que han tendio que vivir miles de familias que fueron víctimas de los crímes de la dictadura cívico-militar de 1973.

En cuanto a la rutina, el humorista venezolano se refiere al triunfo que obtuvo Gabriel Boric en la elección presidencial de 2021, donde derrotó en segunda vuelta a José Antonio Kast, tildando de manera irrespetuosa al mandatario de “mediocre” e “inútil”.

“Usted no puede llevar el país”

“Les digo a mis compatriotas que ya están en Chile. No les puedo decir, ‘ya váyanse’. No, no es así. Ganó este señor, este señor se llama. ¿Cómo que se llama él? Boric”, parte señalando Harris en tono despectivo.

A continuación, el comendiante agrega que “Boric, que tiene 35 años y no ha terminado la carrera. No sirve para nada. ¿No tuvo un padre que le dijera ‘que mediocre’? Que dejó la carrera y no terminó la puta carrera. Supuestamente estudió derecho”.

Posteriormente, Harris asegura que “si usted no ha trabajado en la empresa privada, si usted no sabe lo que es levantar una empresa, levantar un proyecto, sacar una cuenta, sumar, restar y pagar impuestos, usted no puede llevar el país, el país es una empresa macro. Usted no puede, porque lo que va a hacer es joder a todo el mundo, montar más impuestos y quebrar al país. Y después decir ‘es que no tuvimos la oportunidad de mandar’. O sea, no podemos seguir escogiendo inútiles, coño de la madre”.

Finalmente, y como remate del “chiste” George Harris señala: “¿Qué le quiero decir a mis compatriotas que viven en Chile? Ahorren en dólares todo lo que puedan”.