Tropas militares se retiran del parlamento surcoreano luego que legisladores votaran unánimemente en contra de la ley marcial invocada por su presidente

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, declaró este martes la ley marcial de emergencia como respuesta al estancamiento que las medidas de su gobierno han sufrido en el parlamento de la nación asiática.

Si bien su anuncio desató en pocos minutos el caos entre los ciudadanos surcoreanos, quienes en masa se presentaron en el congreso de su país para protestar por la decisión del mandatario asiático, activando la inmediata intervención del ejército, pocas horas después del anuncio de Suk Yeol fue el propio órgano legislativo el que por decisión unánime (190 votos contra cero) bloqueó la implementación de la ley marcial.

Crisis y caos en Corea del Sur

La decisión llegó en la madrugada del miércoles en la nación oriental, donde la totalidad de legisladores -parapetados en las instalaciones del hemiciclo- se pronunció en contra de la medida adoptada por su presidente, quien la decretó debido a que a su juicio, el congreso de su país había rechazado todas sus propuestas de gobierno principalmente por la presencia de fuerzas “antiestatales” de una “oposición que controla el parlamento del país y que simpatiza con la Corea del Norte comunista”.

Tras el anuncio, las propias fuerzas armadas surcoreanas comenzaron a retirarse del congreso, y según informaron en medios locales como Chosun Ilbo, su salida fue recibida con vítores por parte de los cientos de manifestantes que al conocer del bloqueo oficial a la medida adoptada por su presidente, comenzaron a gritar “¡Viva la República de Corea!”, y “¡Renuncia, Yoon Suk-yeol!”.

Otros medios, como The New York Times, aseguraron que “el alcance total de la ley marcial no quedó claro de inmediato”, sin embargo, dicho anuncio “permitió al presidente tomar el control de los medios de comunicación”.

“Su declaración provocó enfrentamientos entre manifestantes y la policía frente a la Asamblea Nacional, así como un esfuerzo inmediato de los legisladores de la oposición para detener el decreto”, informaron en el medio estadounidense, donde recordaron que esta decisión del mandatario surcoreano es “la primera” que se decreta en la nación asiática “desde el fin de la dictadura militar del país, a finales de la década de 1980. Yoon, a quien se considera en Corea del Sur un dirigente profundamente impopular y divisivo, acusó a la oposición de ‘ramar una “insurgencia’ e ‘intentar derrocar la democracia libre’”, finalizaron.