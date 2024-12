Caso Hermosilla: Chadwick reconoce reunión con Ward y asegura que conversaron “temas exclusivamente políticos”

11 DE DICIEMBRE DE 2019/VALPARAISO Andres Chadwick junto a senadores y ministros, tras la aprobacion de la acusacion constitucional en contra del ex ministro del Interior. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

10 páginas tiene la declaración que el exministro del Interior, Andrés Chadwick, dio a la Fiscalía Oriente el pasado 18 de noviembre en calidad de imputado por la arista Parque Capital del caso Hermosilla y en ella, si bien reconoce que se reunió en su oficina con el exministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, descartó que en ella se haya hablado de Luis Hermosilla o del proyecto del Grupo Patio de los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff.

Según reveló Ciper, Chadwick sostuvo ante la Fiscalía que “en esa época don Felipe Ward había asumido la cartera de vivienda del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Tuvimos una conversación en esos días por nuestra relación política muy cercana y lo invité a tomarse un café o almorzar en mi oficina para hablar sobre la situación política y apoyarlo en ese sentido. No recuerdo la fecha específica, pero sí que fue a mediados de junio de 2020 y que comimos ensalada en mi privado”.

Además, el exministro justificó en la pandemia y el estallido social la razón para que el entonces ministro Ward lo visitara en su oficina de calle Alonso de Córdova, pese a que éste último ejercía como autoridad.

“A su consulta, respecto a que haya sido en mi oficina y no en el Ministerio, esto tiene explicación en que, desde el Estallido Social, los Ministros como don Felipe Ward constantemente se encontraban en movimiento por temas de seguridad y por el tema COVID, y para mí era mucho más cómodo almorzar en la oficina donde estaba ejerciendo”.

En cuanto al contenido de la reunión, Andrés Chadwick sostuvo “que fue un almuerzo donde conversamos temas exclusivamente políticos, referidos a su reciente traslado desde la Secretaría General de la Presidencia a la cartera de vivienda y como yo veía debía ser su actuar político en dicha cartera, considerando la situación generada por el COVID”.

“Una vez terminado nuestro almuerzo, no existió una reunión como la referida por los medios de comunicación. Desmiento enfáticamente lo afirmado por CIPER y otros medios. La reunión que coordiné con don Felipe Ward fue para tratar temas estrictamente políticos y personales. Principalmente la preocupación de ambos en ese momento, desde un punto de vista político, era la conducción que debía tener la cartera que él dirigía, atendida la contingencia, que era una época post estallido social y en plena pandemia”, reiteró.

“No hacerlo habría sido una descortesía”

El exministro del Interior prosigió su declaración señalando que “una vez terminado nuestro almuerzo, saliendo de mi oficina, don Felipe Ward saludó a don Luis Hermosilla, no recuerdo si fue en el pasillo o si entró en su privado. Hay que considerar que hacía poco ambos, don Luis Hermosilla y don Felipe Ward habían trabajado juntos en la Acusación Constitucional presentada en contra de mi persona, por lo cual se conocían bastante. El hecho de que don Felipe Ward haya saludado a don Luis Hermosilla no solo es natural, sino que no haberlo hecho habría sido una descortesía”.

“A su pregunta, señalo que como ya referí el objetivo la reunión con Ward, no tenía ninguna relación con Luis, al menos del punto de vista respecto a la agenda de la reunión”, enfatizó.

Finalmente, sobre este encuentro, Chadwick afirmó no recordar “si don Felipe Ward entró a la oficina de don Luis Hermosilla, creo que no, pero sí que se saludaron. Don Luis Hermosilla le dijo algo así como que tenía que conversar un tema con él, por lo que recuerdo don Felipe Ward le señaló que lo llamara. Ese fue lo que presencie, ignoro completamente sobre lo que pasó con posterioridad”.