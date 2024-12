Fiscal que “compartió” passwords explicaría filtraciones

En la línea de encontrar una explicación para las diversas filtraciones del Caso Monsalve, la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público dio con una anormalidad asociada al fiscal de Valparaíso Maximiliano Krause, quien reconoció que había compartido su clave del sistema con varias personas.

PUBLICIDAD

Según develó La Segunda, Krause, fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), le entregó la password con la que se accede para revisar investigaciones del Ministerio Público no sólo a una abogada y un administrativo de su fiscalía, sino también a tres funcionarios de la Policía Marítima. Uno de ellos, un sargento segundo que pertenece al Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítima, reconoció que leyó el informe.

El director de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, además de conocer de esta irregularidad, recibió una lista con 70 personas que accedieron a la denuncia. Toda la información pasó a manos del fiscal Marco Pastén, quien dirige las investigaciones por las filtraciones en el caso por violación contra Manuel Monsalve.

Ante esto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, expresó que “esto es de suma gravedad. En Chile existe la separación de poderes y cuando hay filtraciones de un poder a otros organismos puede comprometerse la autonomía e imparcialidad de las investigaciones”.

En tanto, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, expuso que “si este testimonio se conoce al mismo tiempo es porque es un testimonio de una investigación reservada que a su vez investiga filtraciones de otra investigación reservada”.

La diputada Marlene Pérez (Ind./UDI) lamentó “que todo lo relacionado con el Caso Monsalve esté lleno de intervencionismo y de secretismo”.

De esto último, secretismo, se acusó a Miguel Crispi, el jefe de asesores de La Moneda, quien en su participación en la Comisión Investigadora del Caso Monsalve en la Cámara se excusó de responder varias consultas amparado en que “las conversaciones con el Presidente son privadas”.

PUBLICIDAD

Ante esto, la ministra Vallejo recordó que “el propio exministro del Interior de Sebastián Piñera Gonzalo Blumel señaló que las y los asesores de la institución presidencial, no hablemos de un Presidente en particular u otro, no les corresponde en general estar diciendo qué le dijeron o qué no le dijeron a un Presidente. Eso lo compartimos con el exministro del Interior”.

Finalmente, se conoció un nuevo caso de denuncia de acoso sexual en Palacio, aparte de aquella conocida hace poco que terminó con el pago de $ 40 millones a una trabajadora.

Esta vez, una funcionaria del Departamento de Patrimonio Cultural de la Presidencia, de acuerdo a T13, sufrió una serie de hostigamientos y recibió mensajes de connotación sexual por parte de un compañero, mientras que su jefa no habría tomado medidas al respecto. Ninguno de los dos sigue hoy en sus cargos.