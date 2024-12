“Yo no quería denunciarlo”: Camila Polizzi reconoce que trató de convencer a carabinero de no insistir en pedirle préstamo de $20 millones

Camila Polizzi reconoció esta mañana, en su residencia donde cumple con la cautelar de arresto domiciliario por la denuncia de malversación de fondos públicos en su contra en una de las aristas del Caso Convenios, que antes de realizar la denuncia en contra del carabinero que le pidió un préstamo de 20 millones de pesos, intentó convencerlo de no cometer un potencial delito.

La excandidata a alcaldesa de Concepción contó en detalle en el matinal “Mucho Gusto”, de Mega, la insólita situación que protagonizó el pasado miércoles, cuando uno de los dos funcionarios policiales que la visitó en el control habitual de cumplimento de cautelares, la abordó para pedirle un préstamo.

La versión de Camila Polizzi

“Me gustaría aclarar, creo que es muy importante, decir que yo llevo esta medida cautelar hace un año, ya. Y que bajo este año de controles policiales, con la Primera Comisaría de Carabineros de Concepción, nunca he tenido ningún episodio, ningún problema, ellos siempre han actuado de manera impecable, en cuanto a los protocolos, se ha desarrollado de manera normal. Este fue un hecho que a mí realmente me sorprendió”, inició Polizzi, quien pudo ser entrevistada en el programa del canal privado luego que el conductor del espacio, José Antonio Neme, le pidiera recibir al periodista del matinal en su residencia.

“No supe cómo reaccionar al principio, porque esto fue la semana pasada, y la verdad es que yo no quería denunciar tampoco al funcionario”, aclaró la imputada por el caso Lencería.

“En una primera instancia, cuando él se acerca, él nunca me había controlado, eso es importante decirlo, porque sus funciones dentro de la patrulla, según lo que entiendo y lo que me explicaron después de realizar la denuncia, es que es quien conduce la patrulla. Por lo tanto, él no tiene que bajarse a realizar el procedimiento. Era la primera vez que se bajaba, me toma la firma y me comenta que necesita hablar conmigo, necesita comentarme algo, pero nunca me especifica ni me da señales de que esto podría ser algo de dinero, nunca me lo dijo, jamás”, prosiguió.

“Bajo esa situación yo le respondo que ningún problema, que se comunique conmigo porque él me decía que tenía que hablarme en otro momento, no cuando está tomando esta firma, y bajo esa respuesta mía es que se comunica posteriormente conmigo, cuando sale de la comisaría y viene durante la tarde. Ahí viene de civil”, complementó Polizzi, quien tras ello recordó que el carabinero “viene a hacerme esta petición, que es un préstamo, en ningún momento me dijo que fuera un intercambio a cambio de algún beneficio, nada por el estilo, sino que él quería un préstamo porque él estaba muy complicado y con muchas deudas”.

“Me descolocó, no me lo esperaba, y cuando me lo planteó yo también le dije, de varias formas, es como que sutilmente trataba de decirle que no podía, que no se podía, se lo dije. Le dije que mi situación era muy complicada, que yo estaba siendo investigada, y él me controlaba a mí, que él era funcionario público. En varios momentos yo traté de llevarlo a que en realidad esta acción, aunque yo hubiese tenido la intención de ayudarlo, esto no se podía llevar a cabo, que era imposible”, insistió.

Si bien su primera intención, reconoció, fue la de evitar hacer la denuncia y tratar que el propio funcionario policial se diera cuenta del delito en que podía incurrir de haberse concretado el préstamo, Polizzi indicó que “él no hace click. Yo trato que él haga el click al respecto, pero él en su situación, estaba muy desesperado, por lo que me comentó, y yo incluso le dije en un minuto que es muy arriesgado lo que usted está haciendo. Usted podría perder su trabajo, traté de buena forma de que desistiera de su petición y se retirara, digamos, y como eso no fue posible yo, al final, para que él se fuera del domicilio le dije que me dejara verlo”.

“Él después me sigue escribiendo, viene a controlarme nuevamente, el día viernes, dos días después, y me pregunta si esto se va a poder realizar o no, y ahí, yo claro, soy más clara en el sentido de que esto no se puede porque es muy complicado. Me estaba poniendo en una situación compleja”, puntualizó Polizzi.

“Me gustaría decir que más allá del actuar de este carabinero, yo el día lunes, cuando le comunico esto al otro funcionario que viene, no fue con el ánimo de denunciar. Yo se lo estaba diciendo un poco para que él tratara de conversar con su colega. Traté de que esto fuera de buena forma y que a través de su oficial, él se comunicara con su colega para que él desistiera de esta solicitud, pero el actuar del suboficial hizo lo que correspondía, que me señaló que esto había que dejar una constancia de lo que estaba ocurriendo y que lo que correspondía era hacer la denuncia”, explicó.

La desesperada acción del carabinero

“En ese sentido, también, detrás de este actuar indebido de un funcionario, también hay un funcionario que toma inmediatamente las medidas y eso es igual de importante de señalarlo”, destacó Polizzi, quien además reveló el motivo detrás de la insólita petición del carabinero.

“En un momento le pregunto ‘pero cuánto necesitas’, con cuánto soluciona sus problemas, y ahí él me indica que necesita la suma de $20 millones, que ahí a mí me pareció que era demasiado también, y ya me pareció extraña la situación. Le dije que yo no disponía de ese dinero, que yo también estoy en una situación complicada porque tengo mis dineros retenidos, entonces no es que yo disponga de esos montos, tampoco en mi domicilio. Y claro, aunque los tuviera tampoco se puede”, señaló.

“Me dijo que tenía muchas deudas, que estaba muy complicado, que tenía muchas deudas, y que no tenía otra manera de solucionarlo porque era de Cauquenes y que acá no tenía redes de apoyo a quien más acudir”, sinceró la excandidata a la alcaldía penquista, quien reconoció haber quedado impactada e incluso apenada por la situación que llevó al efectivo policial a pedirle ese elevado monto de dinero.

“Me imagino que él debe estar muy complicado para haber llegado a tomar esta decisión. Yo lo vi complicado con el tema y la verdad es que por eso también yo no quería, insisto, yo no quería denunciarlo. Pero también es destacable mencionar que Carabineros tomó cartas en el asunto, se está investigando y se está haciendo lo correcto en el tema”, contó.

“Por supuesto que me conmovió y me dio pena su situación. A quién no le ha pasado, digamos. Quién no ha tenido problemas y apuros económicos, quién no ha tenido un familiar en una situación complicada, y bajo esa perspectiva, más allá que el caballero estaba cometiendo un error, yo traté de hacerle ver ese error, sin tener que llegar a la denuncia porque no quería que él tuviera más consecuencias negativas”, finalizó.