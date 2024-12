“Lo que voy a proponer”: Sebastián Sichel cuestiona decisión de actual concejo municipal de Ñuñoa de aprobar cambio de nombre a calle República de Israel

El nuevo alcalde de la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sichel, aseguró este jueves que una vez que asuma el cargo edilicio le propondrá al también electo concejo municipal revertir la decisión que la actual orgánica comunal tomó, de cambiarle el nombre a la calle República de Israel.

PUBLICIDAD

La decisión, adoptada ayer en votación durante la sesión ordinaria del concejo, propició que en las próximas semanas la reconocida calle ñuñoína pasará a llamarse Nueva Ñuñoa, nombre que ungía a dicho trazado vial antes que el presidente Jorge Alessandri decidiera -vía decreto de ley- rebautizarla como República de Israel en la década de los cincuenta.

Los cuestionamientos de Sebastián Sichel

Precisamente esa determinación fue la que cuestionó el alcalde electo, quien insistió en lun.com que le pareció “raro que una decisión tan relevante se tome en un concejo que se está retirando”.

“De los siete votos, más de la mitad no estarán la próxima semana en la misma instancia. Que no se inhabiliten o que no le dejen esta decisión a las personas electas democráticamente en el nuevo concejo me parece extraño y antidemocrático”, agregó Sichel, quien evidenció una serie de situaciones irregulares que propiciaron esta decisión.

No se hizo lo básico: consultar a las personas que viven en esa calle que tiene ese nombre hace más de setenta años. Se presentaron firmas de personas que no viven ahí — Sebastián Sichel

“No se hizo lo básico: consultar a las personas que viven en esa calle que tiene ese nombre hace más de setenta años. Se presentaron firmas de personas que no viven en esa calle, que son quienes van a sufrir los impactos en la vida cotidiana”, dijo.

“Tampoco se han evaluado los costos que significará la implementación. Es una decisión tomada apresuradamente en un concejo que va en retirada y que trata de dejar un amarre”, agregó Sichel, quien insistió en los inconvenientes que supone este sorpresivo cambio de nombre.

“Imagínate que viven en una calle hace más de setenta años y el concejo que se va les cambia el nombre a sus propias casas. Eso significa que tienen que modificar las escrituras, las cuentas, la dirección postal y el lugar donde se criaron los hijos”, puntualizó.

PUBLICIDAD

“Si la decisión la tomó un concejo, entonces otro concejo la puede revertir y eso es lo que voy a proponer. No nos olvidemos que esta calle toma el nombre en el gobierno de Jorge Alessandri, a fines de los años cincuenta, por un decreto de ley, por lo tanto hay que analizar las implicancias jurídicas. En el fondo es perder tiempo”, señaló.

“La desconexión del concejo que sale es tremenda, por la crisis de seguridad que vive la comuna. Es tirado de las mechas y descontextualizado respecto de lo que vive el país, exportando conflictos ajenos y tomando decisiones que gastan recursos públicos. A un ñuñoíno que sufrió un portonazo no le importa el nombre de las calles. Esto demuestra el sino de la administración comunal, que vive en un planeta paralelo a lo que pasa cotidianamente en la comuna”, aseveró el nuevo alcalde ñuñoíno, quien aseguró que apenas asuma el cargo “habrá que hacer una consulta a los vecinos que viven allí para saber qué realmente piensan, y luego el concejo debe evaluar en base a esa consulta”.