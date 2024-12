“Un gobierno feminista no es un gobierno donde no existen denuncias”: Ministra Tohá habla por nuevas denuncias de presuntos abusos sexuales en La Moneda

Luego de que se aprobara en el Congreso la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, la ministra del Interior, Carolina Tohá, estuvo en los estudios de “Teletrece” (Canal 13) junto a Ramón Ulloa, donde se refirió a esta incorporación al Estado.

“La seguridad se enfrenta con batalla en muchos campos a la vez y esta es una de esas batallas, pero sola, ninguna es suficiente, hay que hacerlas todas. Lo importante es que este proyecto está inserto en un esfuerzo mucho más amplio, y en ese sentido, si uno ve la foto general, lo que vamos a tener al final de nuestro Gobierno, es que va a quedar un Estado muy fortalecido en materia de seguridad”, aseguró la ministra.

“Va a quedar, no solo un Ministerio de Seguridad, va a quedar una agencia de ciberseguridad, va a quedar un sistema de inteligencia del Estado, va a quedar una Fiscalía con una ley de fortalecimiento que hemos aprobado, va a quedar, también –si todo va bien– establecido un fortalecimiento de los Municipios y los Gobiernos Regionales en su aporte a la seguridad, que es en la prevención. Las policías van a quedar con más herramientas, con mejores remuneraciones, con más tecnologías: vamos a tener un Estado más fuerte, más moderno, más especializado ”, agregó Tohá.

El periodista de “Teletrece” quiso preguntarle acerca de las posibilidades de pedirle disculpas a la víctima de abuso sexual y violación de parte del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. “Yo espero algún día, Ramón, tener la posibilidad de conversar con ella, pero cuando lo haga no voy a hacer de eso un tema comunicacional, salvo que ella lo desee. Creo que el trato con las víctimas, cómo nos referimos a ellas, cómo hablamos con ellas, tiene que ser algo muy resguardado y hemos tenido mucho cuidado en ese aspecto como Ministerio”, sostuvo la jefa de la cartera del Interior.

Las nuevas denuncias por presunto abuso sexual en La Moneda

Además, se le consultó a Tohá respecto a las nuevas denuncias por presunto abuso sexual al interior de Palacio. Frente a esto, la ministra detalló que “un gobierno feminista no es un gobierno donde no existen denuncias, o donde no existen investigaciones. Cuando hay denuncias, hay procesos que se tienen que cumplir”.

“Y casos como el que usted menciona, que se han conocido por la prensa, la verdad es que hay que tener cuidado de opinar y hacer afirmaciones de casos de los cuales se conocen pedazos, versiones... cada una de estas cosas amerita investigaciones en profundidad, y a lo que se tiene que comprometer un gobierno feminista es que cuando hay denuncias, siempre se va a tomar en serio una denuncia, y que al mismo tiempo, siempre se va a hacer una investigación acuciosa”, cerró.