Habla la verdadera creadora del mejor pan de pascua 2024: acusa que dueño de local la engañó y le dijo que “eran para un regalo”

El colmo. Hasta en un concurso de panes de pascua hacen trampa y todo quedó al descubierto durante este día jueves. Los organizadores del concurso del “Mejor Pan de Pascua 2024″ anunciaran que la Pastelería Mogador, que había sido anunciada como la gran ganadora, quedó descalificada por haber hecho trampa al presentar muestras que no fueron elaboradas por ellos, sino que compradas a un proveedor externo.

Así lo indicaron los organizadores del concurso del “Mejor Pan de Pascua 2024″, Indupan, Fechipan y la Escuela Internacional Artebianca, quienes a través de un comunicado explicaron las razones por las cuales se descalificó a Pastelería Mogador de Quilicura.

“Pastelería Mogador, cuyo representante legal es el señor Juan Carrera, participó con una muestra no elaborada en su negocio, haciéndola pasar por propia. Esta situación infringe las bases del concurso y transgrede la buena fe de todos quienes están involucrados en la actividad, lo que invalida totalmente la obtención de su título”, comenzaron señalando en el documento.

¿Quién hizo el pan de pascua?

Las manos de Daysi Henríquez fueron las que fabricaron el pan de pascua ganado. Una emprendedora que hizo cuatro panes a pedido el reciente fin de semana, para el dueño de Pastelería Mogador.

Meganoticias conversó con la mujer, quien indicó que “me dijo que eran para un regalo”, y que nunca pensó que lo usaría para un concurso.

Luego de que dieran al ganador, la mujer sostiene que “empezamos a ver que en el local llegó gente: felicitaciones, diplomas, hasta yo lo felicité. Y ahí él me dijo “Deisy, esto igual es mérito suyo” (...) Yo todavía no le tomaba el peso. Era mi pan de pascua”.

“Vi las fotos (del concurso) y yo le dije a mi marido “ese es mi pan de pascua”. Eran tres panes de pascua con los que tenía que llegar al concurso”, afirmó.

Conversó con el dueño del local ganador, quien le ofreció un negocio, que hiciera 50 panes y que él los vendería en su local. Ella le dijo que no, ya que no elaboraba al por mayor.

“El acuerdo no me favorecía en nada, yo decía se llevó el reconocimiento, llevó mi pan de pascua sin mi autorización, ¿y más encima quiere seguir ganando a costas de que yo se lo venda más barato? yo dije no, esto no está bien”, concluyó.