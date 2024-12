Valentín Vidal quedó en libertad tras ser detenido por presunta violación de niña de 13 años: Fiscalía indicó que “antecedentes reunidos no permiten imputar algún delito”

Este jueves se conoció la detención del futbolista de Unión Española, Valentín Vidal, por la presunta violación y abuso sexual de una niña de 13 años y por lo cual fue aprehendido en flagrancia. Se realizó el control de detención durante la tarde y se determinó la ampliación de ésta y la audiencia de formalización para el sábado, con el fin de reunir más antecedentes, como toma de declaraciones. Pero un vuelco cambió todo.

La Fiscalía Centro Norte informó que “luego de realizadas las diligencias pendientes, entre ellas la entrevista video grabada, se pudo concluir que, por ahora, los antecedentes reunidos no permiten imputar algún delito”.

Por ello, “la Fiscalía en virtud del principio de objetividad, solicitó adelantar la audiencia agendada para mañana sábado, comunicándose con el defensor penal y el Juez de sala, para informarles que NO se formalizaría la investigación, ni se solicitaría medidas cautelares por ausencia de antecedentes en este estadio procesal, disponiéndose en audiencia la libertad del detenido”.

Sin embargo, precisaron que la investigación seguirá vigente.

Los antecedentes que lo hicieron detener

El jugador de Unión Española y seleccionado Sub 20, se habría hecho pasar por un primo y retiró a la niña del colegio, sin autorización de los padres.

Tras ello, llevó a la estudiante de sexto básico hasta su departamento en la comuna de Recoleta. Los familiares en tanto, al desconocer el paradero de la niña, lograron ubicarla a través de un sistema GPS y alertaron a la policía para llegar al inmueble ubicado en Avenida Perú.

“Yo estaba en mi trabajo y me llama mi (otra) hija para avisarme que cuando fueron a retirar (a la víctima) ella ya no estaba, que en el colegio le habían dicho que la había retirado un primo y el único primo que tiene no había sido”, contó la madre de la víctima.

Además, reveló que lograron ver las cámaras de seguridad del establecimiento educacional y pudieron acceder a la conversación vía Instagram que Vidal mantuvo con su hija.

“En Instagram están las grabaciones, están los chats, las conversaciones del tipo apurándola porque él ya estaba esperándola. (Mi hija) pidió el teléfono a un compañero” para comunicarse con el jugador y producto de ello logaron llegar a su departamento.

Al llegar al lugar, la madre encontró a su hija y un conserje le entregó un dato revelador.

“Salió otro conserje y dijo que sí, que él vivía ahí y que acostumbraba a meter niñas al departamento”, reveló.

Fue así como a eso de las 19:15 horas personal policial logró detenerlo de forma flagrante.

Respecto a las conversaciones que Valentín Vidal mantenía con la niña vía Instagram, eran mensajes de tipo sexual, solicitándole imágenes de su cuerpo.