Carolina Tohá dijo que denuncia contra diputado Jorge Durán es de la mayor gravedad y pide que “no haya privilegios ni doble estándar”

Diversas reacciones en el mundo político ha generado la denuncia contra el diputado de Renovación Nacional (RN), Jorge Durán Espinoza, luego que su expareja lo acusara de acoso y abuso sexual, hechos que habrían ocurrido la madrugada del pasado sábado 8 de febrero en la parcela donde vive el parlamentario en la comuna de Colina.

De acuerdo al reporte policial, Carabineros concurrió al domicilio del diputado Durán a las 23:40 horas del sábado, donde el parlamentario acusó que la mujer de 33 años “lo habría extorsionado solicitando el pago de un dinero adeudado por la administración de las redes sociales y que en el caso de no pagar lo denunciaría”.

Fue cuando se retiraba Carabineros del lugar, que la supuesta víctima se presentó ante ellos, ya que vive en casa situada en la misma parcela del diputado Durán, para señalar que durante la madrugada del sábado 8 de febrero “mientras se encontraba en su cabaña, recibió un mensaje de whatsapp por parte del diputado invitándola a su piscina, ante lo cual, la denunciante concurrió encontrando al diputado desnudo, para luego trasladarse ambos hasta un dormitorio donde el diputado la obligó a tener relaciones sexuales, manteniéndola en el lugar durante todo el día”, indica el parte policial.

Ante el hecho, la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, sostuvo que nadie en el país “puede poner en discusión que una acusación de violación es algo grave, en cualquier caso, porque hay una persona, en este caso una mujer, que ha sido vulnerada”.

Por tal razón, la ministra del Interior agregó que este “es un delito gravísimo, nuestra legislación así lo reconoce y si la persona acusada además tiene un rol de autoridad, esto es aún más grave, ciertamente lo tomamos con la mayor gravedad”.

Sin privilegios ni doble estándar

La ministra Tohá sostuvo respecto al futuro político y judicial de Jorge Durán que “hay un proceso en Chile para eso, se llama desafuero y es el tribunal el que tiene que evaluar y tiene distintas etapas para eso”.

“Lo valioso es que pase donde pase, que hay personas acusadas de delitos sexuales, de corrupción, de delitos de cuello y corbata, de cualquier tipo de delito, la justicia actúe con la misma firmeza y no haya privilegios ni doble estándar".

“No podía contar nada de sus negocios que tenía por abajo”

Si bien el diputado Jorge Durán ha descartado los hechos por los que se le acusa, la denunciante ha dado a conocer nuevos antecedentes de la relación que mantenía con el parlamentario de RN.

Sin embargo, Macarena Villablanca sostuvo que ella no denunció antes al diputado Durán “porque tenía miedo, porque él me tenía superamenazada”. En su relato, la mujer añadió que las amenazas venían de “antes de que pasara esto. Él siempre me dijo que yo era la polola de un diputado, que tenía que comportarme como tal, que tenía que tener cuidado con el contenido que subía, que no podía contar nada de sus negocios que tenía por abajo ni nada, porque todo podría afectarle a su campaña y si yo lo hacía, me iba a acordar hasta el último día de él, que se iba a encargar de destruir mi vida y la de mi familia también”.

La mujer agregó que “incluso tenía miedo a salir de ahí, sentía que era como la mafia. Como que no podía salir de esta relación en la que estaba porque Jorge me tenía amenazada con que iba a destruir mi vida y la de mi familia. Me lo repitió muchas veces” de forma verbal.

“Él siempre se cuidó mucho, él sabía todo lo que pasa con los pantallazos. Él es un buen político, sabe qué cosas no se conversan por whatsapp”