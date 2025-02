Caso de maltrato animal en San Miguel: Residente de un edificio arrojó a un gato por el ducto de la basura

Un impactante caso de maltrato animal sucedió en un edificio de la comuna de San Miguel después que un residente de un inmueble ubicado en la calle Alcalde Pedro Alarcón 777, arrojó un gato por el ducto de la basura.

El felino fue botado junto a su arenero y juguetes, por lo que se indica que el animal convivía con alguna persona que vive dentro del edificio.

La Fundación Supercan entregó detalles de la situación, y señalaron que se percataron que la basura no descendía por el ducto. Al momento de investigar esta obstrucción, fueron a verificar y escucharon los maullidos del gato, que habría estado en el ducto por más de 5 horas.

Por lo mismo, personal del edificio se esforzó en destapar la vía donde es arrojada la basura para poder rescatar al felino. Una vez que lograron que descendiera, comenzaron a buscar al animal dentro de la basura que fue arrojada posteriormente por el ducto.

Finalmente, el gatito pudo ser rescatado. Actualmente, el felino se encuentra bajo el resguardo de un hogar temporal que lo acogió. La persona no ha descartado adoptar finalmente al animal.

Las acciones posteriores al maltrato

La Fundación señaló que la comunidad les solicitó visibilizar el hecho, debido a que la administración estaría poniendo trabas para dar a conocer a la persona responsable de la mascota, lo que impide hacer una denuncia formal por maltrato animal debido a la falta de información.

En esa misma línea, aseguraron que “la administración del edificio no ha realizado la denuncia en contra del involucrado lo que corresponde bajo la Ley de Tenencia Responsable”.

Además, que la administración pesar de estar en conocimiento de la persona que era dueño del gatito, no han decidido revelar esta información. En un actualización, señalaron que la persona indicada negaron tener un vínculo con el animal.

La municipalidad de la comuna llegó al lugar, pero la organización señaló que su comunicado oficial no detalla qué medidas tomarán de manera concreta. Sino que sólo hacen mención que brindarán asesoría a los vecinos.

De igual forma, la fundación no se explica por qué la administración del edificio no realizó la denuncia en el momento, siendo que los vecinos ya tienen identificados a los responsables. Además, hasta hace 20 horas, no se han referido a la situación a través de un comunicado oficial.