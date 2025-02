“Mujer no eres”: Joven denuncia discriminación de parte de su familia tras no llevarla de vacaciones por ser trans

El pasado martes 11 de febrero, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció un delicado caso de transfobia en Chile. Esto, luego de que una mujer trans grabara una conversación que mantuvo con su familia, en la cual le dicen a la chica que no podrá ir de vacaciones con ellos debido a su identidad de género.

PUBLICIDAD

De esta manera, la joven ingeniera civil de 24 años, al Movilh le comentó que “la discriminación ocurrió porque no quieren que yo vaya a Cachagua de viaje con ellos debido a que soy trans. Le dieron prioridad al amigo de mi hermano, pololo de la hija de la conviviente de mi padre”.

“No se preocuparon para que también fuera a vacacionar y compartir el mismo derecho que mis hermanos”, añadió.

Según se escucha en el audio, la madrastra la dijo a la joven que “no estamos preparados ni para verte en traje de baño ni para que te vayas con nosotros a la playa, porque tú no tratas de pasar desapercibido (…). No pasas por mujer“.

“Yo no te voy a dejar dormir con las mujeres y los hombres no van a querer dormir contigo. ¿Qué hacemos? Mujer no eres, tienes algo que te cuelga entre las piernas . Yo no soy transfóbica. Cuando te operes decido si vas con las mujeres o no", agregó.

Ante esto, la chica reclamó por el trato recibido, a lo que la señora le respondió: “¿Tú crees que no es fuerte todo lo que vivimos? Tú no quieres que el resto tenga un proceso. Tú eres tan egoísta que solo piensas tu proceso, no en el resto“.

“Piensa en cómo van a funar a tu hermano, él va en un colegio de hombres. Ponte en el lugar del otro, no solamente en el tuyo”, siguió.

PUBLICIDAD

“No eres mujer, eres transgénero. Para mí eres hombre, sorry. (…) ¿Es un insulto decir una realidad? Aunque te pongas la cáscara, aunque te operes, no eres mujer", continuó la madrastra.

Eso sí, la conviviente de su padre le aclaró que “fuera de Chile no hay ningún problema. Pensamos ir a Brasil y ahí puedes ponerte colaless si quieres”.

Por último, le comentó que “queremos hacer un viaje a Punta Cana, donde estás incluido (…). Por fuera de Chile, ningún problema“. Ahí “si quieres ser conejo, sé conejo, si quieres ser una mariposa, sé una mariposa”.