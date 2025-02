“Ellos la mataron”: Fiscalía investiga llamada realizada por familiar de María Elcira Contreras

Tras la desaparición de María Elcira desde el Fundo Las Tórtolas en el mes de mayo, surgió una llamada telefónica entre dos familiares donde uno de ellos asegura que están involucrados funcionaros de la PDI y el dueño del restaurante. Además, que la adulta mayor fue llevada hacia el sur, aunque no sabe si viva o muerta.

PUBLICIDAD

El medio La Tercera reveló la transcripción de la llamada que realizó Alfonso Cossio, quien es esposo de Carla Hernández, una de las nietas que más apariciones ha tenido en la prensa.

Alfonso se contactó con su padre y le cuenta que sabe todo lo que pasó ese 12 de mayo, cuando celebraban el Día de la Madre y María Elcira nunca más regresó del baño.

En la llamada, Cossio le pregunta a su padre si tiene un contacto en Carabineros, puesto que la PDI está involucrada.

“Necesito pedirte un favor gigante. Acaba de pasar algo súper grave... nos contaron la verdad de lo que pasó con la abuela... necesitamos un contacto de Carabineros”, le dice en la llamada que interceptó fiscalía.

“La PDI está metida. Nos acaban de decir realmente lo que pasó, es que está metida la gente del restaurant. La gente del restaurant nos acaban de decir que está metido el dueño y la abuela... ellos estuvieron, ellos la encubrieron, la mataron”, afirma ante el asombro de su padre.

Investigan misteriosa llamada sobre María Elcira

"¿La mataron? ¿Y por qué?“, pregunta incrédulo.

PUBLICIDAD

"No sabemos, po, papá, si estamos recién. Esto es noticia totalmente fresca, no sabe nadie y necesitamos protección", señala, afirmando que su pareja está recibiendo amenazas de muerte de parte de sicarios.

Ahí, el padre pregunta nuevamente “¿por qué mataron a la abuela?“.

“No sabemos, no nos han dicho porque el hueón los amenazó, que no podía... que borraran las cámaras, que borraran esto, que la abuela se la llevaron para el sur, todo el tema”.

Respecto a si fue asesinada o llevada con vida, señala que “no sabemos, no sabemos, ni muerta ni viva. El hueón lo único que dijo, a la abuela se la llevaron a Puerto Montt y a nosotros nos tienen amenazados con sicarios. El trabajador dijo que no quiere correr riesgo y yo no puedo aguantar esta huea, ya es demasiado y necesitamos ayuda o protección. Y ustedes también están en riesgo".

Con esta conversación, el fiscal instruyó recabar más antecedentes. Sin embargo, ningún familiar de María Elcira hizo una denuncia y solo salió a la luz pública tras la filtración en la prensa.