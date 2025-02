Municipalidad de Puerto Montt suma a ex fiscal regional a equipo jurídico

Acompañar a quienes han sido víctimas de un delito y presentar las querellas correspondientes para evitar que los delincuentes vuelvan a las calles es el principal objetivo de la inédita creación de una Fiscalía Penal Municipal en Puerto Montt, anunciada este lunes por el alcalde Rodrigo Wainraihgt Galilea.

“En Chile se da la paradoja de que el delincuente tiene un defensor penal público pagado por todos los chilenos. Pero la víctima, que es la persona a quien el cometen el delito, no tiene un abogado penalista, no tiene un psicólogo o un asistente social y, lamentablemente, muchas veces no tiene los recursos para contratarlo. Por lo tanto, lo que quiere hacer la Municipalidad es perseguir aquellos delitos de alta complejidad que hoy en día están afectando a nuestra comunidad”, manifestó el jefe comunal.

La nueva unidad estará a cargo del abogado y exfiscal regional Marcos Emilfork Konow, quien explicó que, si bien los alcances son ambiciosos y van en sintonía con la necesidad de acompañar a la comunidad a superar la sensación de impunidad, el trabajo está planificado a mediano plazo, “ya que estamos abocados a la etapa de diseño y luego de implementación”.

La Fiscalía Penal Municipal sumará un equipo multidisciplinario compuesto por abogados, asistentes sociales y psicólogos, de forma de dar respuesta integral a las personas afectadas por un delito y evitar que se sientan abandonadas.

Con la Dirección Jurídica se está trabajando en el levantamiento de la información respecto de la comisión de delitos en la comuna, con datos provenientes de los actores del sistema de justicia, para ponerla a disposición de la comunidad y establecer prioridades y focos.

“La idea es que podamos innovar y ofrecer seguridad a la comunidad. Esto no es rápido, pero sumamos la experiencia de Marcos Emilfork y queremos ir aportando soluciones, especialmente a las personas que han sufrido delitos y que tendrán el acompañamiento necesario para no estar solas en sus procesos. No puede ser que los delincuentes tengan apoyo y las víctimas no”, enfatizó el alcalde Wainraihgt.

Apoyo a las víctimas

El nuevo asesor municipal, Marcos Emilfork, señaló que liderar la implementación de la Fiscalía Penal Municipal “es un desafío enorme”, y remarcó que si bien la seguridad pública o la prevención del delito no es una responsabilidad del municipio, sino de la Delegación Presidencial, “el alcalde en su deseo de acompañar a los vecinos ha querido estar presente y apoyar a las víctimas”.

Marcos Emilfork es abogado litigante, docente de Derecho Penal y Procesal Penal. Titulado en la Universidad de Concepción, es Magíster de la Pontificia Universidad Católica de Chile y con postítulos en Derecho Penal y Procesal Penal, Juicio Oral y Litigación de la Universidad Diego Portales.

El profesional registra una amplia experiencia en litigación penal, más de 15 años como fiscal, fiscal jefe, fiscal regional, además de desempeñarse como profesor universitario de Derecho Penal y Procesal Penal.