“Pensé que me había comido”: Joven que fue expulsado por ballena cuenta su insólita experiencia en el Estrecho de Magallanes

Sin duda fue el video viral de este miércoles. Un joven siendo “tragado” por una ballena en el Estrecho de Magallanes causó impacto en las redes. La traumática e insólita situación tuvo como protagonista a un venezolano de 24 años y a su padre de 49.

De acuerdo a los antecedentes, todo ocurrió el sábado 8 de febrero, cuando Dell Simancas y su hijo Adrián exploraban en dos botes inflables el sector de Bahía El Águila, en las cercanías del Faro San Isidro, momento en que el joven fue literalmente atrapado por la boca de una ballena jorobada.

Segundos después, que debieron haber sido una eternidad, Adrián Simancas fue expulsado por el cetáceo saliendo completamente ileso, mientras su padre intentaba tranquilizarlo en todo momento, invitándolo a retirarse del lugar y tomar la cuerda de su bote para llegar a la orilla.

“No entendía lo que estaba pasando”

En conversación con 24 Horas, Adrián Simancas contó lo que sintió al momento de ser “tragado” por el cetáceo. “Veo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está como, por un lado, y por encima. No entendía qué estaba pasando”, relató.

Claro, en ese momento la ballena abrió su boca e ingirió a Adrián de forma accidental. “No entendía qué estaba pasando y entonces, con todo, me hundo. Pensé que me había comido”, agregó el joven.

Su padre, Dell Simancas, aseguró que “no vi a Adrián por tres segundos y me asusté. Cuando volteo no veo nada, no veo a Adrián. Ese fue el único momento de susto realmente que tuve, porque no lo vi como por tres segundos. Y de repente sale así como disparado”.

Según medios locales, es frecuente ver avistamientos de ballenas en el Estrecho de Magallanes, sin embargo, este incidente sería extremadamente raro, ya que expertos explican que estos animales suelen ser pacíficos, por lo que este tipo de situaciones ocurren de manera accidental, debido a que las ballenas no perciben con claridad los objetos pequeños en la superficie.