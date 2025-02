Cathy Barriga y Joaquín Lavín León compartieron en el Día de San Valentín: “Un 14 de febrero muy difícil”

Este 14 de febrero se dedicó a la celebración del amor con el popular Día de San Valentín. La fecha no pasó por alto para la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien cumple prisión preventiva desde el centro de reclusión San Miguel.

De acuerdo con el programa “Plan Perfecto”, habría recibido la visita de Joaquín Lavín León, con quien está casada desde 2009.

“Un 14 de febrero muy difícil evidentemente estando lejos de Cathy y sabiendo todo lo que ella está viviendo, pero me he casado con ella o le he pedido matrimonio es la mejor decisión de mi vida, ella es una mujer valiente, muy fuerte, alegre, traviesa, lejos lo mejor que ha pasado en mi vida, decirle que la amo y extraño mucho, dijo el también empresario abordado por los reporteros del show de farándula.

Como parte del programa de visitas conyugales, para los cual los presidiarias debe cumplir ciertos requisitos incluyendo buena conducta al momento de hacer la solicitud y acreditar el vínculo mayor a seis meses de relación afectiva.

Las visitas tienen duración de entre 1 y 3 horas y ocurren en habitaciones especiales para estos encuentros, aunque las mismas no están habilitadas en todos los centros de reclusión del país.

Sigue tras las rejas

El caso judicial contra Cathy Barriga se complica, con una nueva formalización que deberá enfrentar en el próximo de abril ahora por dos delitos de de malversación de caudales públicos y un delito de negociación incompatible.

Su exasesor Luis Jaraz sumó su testimonio a la nueva acusación por supuesto uso de fondos públicos para el pago de una niñera para su hijo.

“Ningún asesor le dijo que contratara con platas fiscales a la niñera de su hijo, y lo reiteró en cuatro ocasiones. En las tres ocasiones posteriores yo me opuse. A ella le siguieron pagando muchos años más, y su única función era ser la niñera”, comentó.