Trump arremete con furia contra Kaitlan Collins de CNN ante pregunta por la credibilidad de Putin en conferencia

El presidente Donald Trump criticó duramente a la corresponsal de CNN, Kaitlan Collins, durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval, lo que provocó risas entre los demás periodistas presentes. Este incidente ocurrió el jueves, mientras Trump respondía a preguntas sobre la relación entre Rusia y Ucrania.

En medio de su reacción, Collins interrumpió al presidente para cuestionar su confianza en el mandatario ruso, Vladimir Putin. Trump, quien se encontraba en plena explicación sobre la situación en Ucrania, no dudó en desviar la pregunta hacia Collins, insinuando una relación cercana entre ella y el ex presidente Joe Biden. “Sé que (Biden es) un amigo tuyo”, respondió Trump, indicando que la periodista tenía una preferencia hacia el ex mandatario.

El presidente continuó su ataque a CNN, afirmando que la cadena ha perdido credibilidad entre la audiencia. “Él es un amigo de CNN. Por eso nadie ve CNN ya. Porque no tienen credibilidad”, dijo Trump, lo que generó risa entre los presentes. Este tipo de confrontaciones no son nuevas para Collins, quien ha estado en el punto de mira del presidente en varias ocasiones.

Un encuentro marcado por la tensión

Trump estaba en medio de una declaración sobre la supuesta voluntad de Putin de alcanzar la paz con Ucrania cuando Collins interrumpió. “Creo que él quiere paz. Creo que el presidente Putin, cuando hablé con él ayer, lo conozco muy bien. Sí, creo que él quiere paz. Creo que me lo diría si no lo quisiera, creo que le gustaría ver la paz”, comentó Trump desde su escritorio.

Collins, entonces, preguntó sobre la confianza que Trump tiene en Putin, lo que llevó a la reacción del presidente. Este tipo de interacciones han sido comunes entre Trump y los reporteros de CNN. El mes pasado, por ejemplo, le preguntó sobre sus afirmaciones de que las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) habían contribuido a un accidente aéreo en Washington D.C. “¿Conforta a (las familias de las víctimas) oír que usted culpa a las políticas de DEI?”, preguntó Collins, a lo que Trump respondió: “Creo que no es una pregunta muy inteligente”.

La dinámica entre Trump y los medios ha sido tensa, especialmente con CNN. El presidente ha calificado a la cadena como “noticia falsa” en múltiples ocasiones, argumentando que su cobertura es tendenciosa, sin entregar argumentos generalmente. Este acto de confrontación no solo refleja la relación entre Trump y Collins, sino también el clima político polarizado en Estados Unidos.

La respuesta de los medios

Esta no es la primera vez que Trump se enfrenta a los medios de comunicación en un tono agresivo. Los reporteros que cubren la Casa Blanca están acostumbrados a su estilo directo y a menudo combativo. La situación ha llevado a muchos a cuestionar la dinámica entre el poder y la prensa, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años.

La reacción a este tipo de intercambios varía entre los partidarios de Trump y sus detractores. Algunos ven sus ataques como un intento de desviar la atención de cuestiones más serias, pues generalmente no responde los cuestionamientos de fondo, mientras que otros apoyan su postura frente a lo que consideran un sesgo mediático.