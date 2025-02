Hazaña de San Valentín: Policía peruano se disfraza de capibara y captura a traficante de drogas

El pasado viernes 14 de febrero, un oficial de la Policía Nacional de Perú (PNP) encabezó una importante misión: aprehender a un narcotraficante. Y en pleno Día de los Enamorados el agente puso en marcha en arriesgado plan, pero de una forma realmente original.

PUBLICIDAD

Para pasar desapercibido y no alertar al delincuente, el policía se disfrazó de capibara, el roedor de moda que ha invadido diversos países de Latinoamérica en diferentes formatos. Desde mochilas, peluches y también trajes.

El oficial no perdió la oportunidad de sumarse al furor del tierno animal y se apersonó al distrito de Lurín ubicado en la parte sur de la capital peruana para llevar a cabo el operativo policía. Y para sorpresa de la PNP, todo fue más rápido de lo esperado.

Al ver el alboroto al frente de su casa, el traficante de drogas abrió la puerta y se dejó ver sin desconfiar que quien estaba dentro del disfraz era un integrante de la Policía Nacional de Perú. En el video registrado por la misma entidad, se puede ver el momento justo en el que el sujeto se asoma ante la curiosidad.

Se cumplió con el operativo policia. Foto: Captura Youtube

Justicia en manos de un “capibara”

Y rápidamente el ‘policía capibara’ entró en acción e irrumpió la vivienda para detener al narcotraficante, quien pese a los múltiples intentos por huir no lo logró. En la redada, efectivos policiales encontraron diversos tipos de drogas en el interior de la casa.

El coronel y jefe del Escuadrón Verde la PNP, Pedro Riojas, aseguró que el éxito de la misión fue el disfraz: “Si no nos hubiéramos disfrazado de este personaje, no nos habrían abierto la puerta y no habríamos logrado la intervención”. Y las reacciones no se hicieron esperar.

“Si me arrestan con ese disfraz, me muero de risa primero”, “Sin la mochilita el operativo no hubiese sido efectivo”, “Me destruye ver al carpincho justiciero”, “El capibara poli me encantó”, “Si amaba los peluches de capibara ahora más”, comentaron los usuarios.