“Es doble cara y déspota”: Extrabajador de Maipú se pronunció sobre los supuestos malos tratos de Cathy Barriga

Al programa “Hay que decirlo” de Canal 13, excoordinador de Operaciones de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Maipú, Guillermo Daguerressar, prestó declaraciones sobre los malos tratos que presenció durante el mandato de Cathy Barriga, quien ahora se encuentra en prisión preventiva.

“Por amenazas, golpes y malos tratos tengo demandada a Cathy Barriga y Luis Japaz. Cathy Barriga es doble cara. No es la persona que todos creen. Uno ahora ve tanta gente que la defiende, pero es porque no conoce la realidad o no la conoce a ella”, partió declarando.

“Si no se hace lo que ella pide, créanme que hay consecuencias. Su trato hacia los funcionarios es déspota. A menos que ella los considere de su círculo cercano, no es de trato fácil”, añadió.

El funcionario aseguró que si no se hacía lo que Barriga y Japaz decían, “eran despedidos o amedrentados. En el caso mío, fui amedrentado durante tres años seguidos. Me llamaban por teléfono, que donde me pillaron me iban a pegar un balazo, gente que uno no conocía”. Por este caso, él presentó una denuncia en Carabineros y PDI.

El caso de Andrea Monsalve

Guillermo Daguerressar no sólo se refirió a su caso, sino que a lo sucedido con Andrea Monsalve, la funcionaria que habría sido agredida por Cathy Barriga. Él reveló que una de las instrucciones de la exalcaldesa fue poner cámaras en la oficina de la trabajadora.

“Ella tenía un conflicto interno de faldas. Ella se imaginó cosas que no fueron”, aseveró. Al no realizar estas instrucciones, el funcionario aseguró que Luis Japaz comenzó a tomar represalias en contra de los trabajadores. “Sufrimos los maltratos físicos y verbales de parte de él”, añadió.

“Es una persona celosa. Andrea Monsalve no puede trabajar más por acoso laboral. La acosaron, la golpearon y ella no quiso volver más a trabajar. O sea, para silenciar lo vivido entre Cathy Barriga y Andrea. Tuvo problemas con Barriga porque pensó que ella había tenido un un desliz con Joaquín Lavín, y es obviamente mentira”.

“Cathy Barriga por su celopatía agredió a Andrea Monsalve. En dos ocasiones la golpeó y le pegó una cachetada”.

Por otra parte, el denunciante aseguró que Cathy Barriga se ponía celosa cuando veía que llegaba una mujer guapa a la municipalidad. Él contó que la mujer era removida de la alcaldía, ya que la Robotina “quería figurar físicamente como la más bonita”.

Animaciones, sala de cunas y llantos

El funcionario dijo que el aspecto televisivo y las ansías por figurar nunca se fueron de Cathy Barriga. “Si había algún evento y si habían más de 800 personas, ella salía a animar. Si había menos de 300, animaba otra persona. A ella le gusta figurar (...) No se sacó el tema de televisión estando en este cargo como alcaldesa”.

Además, Daguerressar que era sabido que Cathy Barriga tenía contratada a dos personas para que cuidaron a su hijo, y que le hicieron una sala cuna particular a su retoño con recursos municipales. A pesar de que ya existía una sala con esta función para el resto de los funcionarios de la Municipalidad.

Finalmente, desclasificó que Cathy Barriga salía constantemente llorando de los Concejos municipales. “Ella salía llorando siempre y llegaba hasta la alcaldía llorando. Obviamente, su círculo de hierro la tapaba para que no la vieran, pero ella seguía llorando como niña (...) era porque debía haber tenido un encontrón y ella no tiene, control de impulso”.

Él cree a pie junto que Cathy Barriga es culpable de los delitos que se le imputan. “Bajo mi opinión de lo que yo supe y pude ver dentro del municipio... Sí hay una malversación de fondos públicos. Sí la hay. Sí hay falsificación de instrumento público a diestras y siniestras”, cerró.