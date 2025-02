Revelan día de furia de Cathy Barriga tras perder en “La Divina Comida”: “Llegó furiosa porque el Profesor Rossa no cocinó”

Luis Japaz, exasesor de Cathy Barriga, estuvo presentente en l más reciente capítulo de “Contigo en la mañana”, donde reveló detalles sobre el día de furia que protagonizó la exalcaldesa de Maipú tras visitar un programa de CHV.

La exmano derecha de la imputada por fraude al fisco aprovechó las cámaras de la señal para mandarle un mensaje a la exMekano, pidiendo que cuente todo lo que sucedió durante su mandato.

Cabe recordar que el odontólogo se desempeñó como “Coordinador General de la Alcaldía”, y cada fin de mes recibía una remuneración de más de cuatro millones de pesos.

Antes de esto, Japaz estuvo a cargo de registrar las transmisiones en vivo de la entonces edil y otras pegas comunicacionales.

El enojo de Cathy

Sin embargo, Julio César Rodríguez quiso conocer más detalles sobre el perfil de la Cathy Barriga mientras trabajaba en el municipio de Maipú, por lo que le preguntó al invitado sobre ciertos rumores de una mala actitud que la exalcaldesa.

“Hay un episodio con La Divina Comida. Ella viene a CHV y no gana. ¿Es efectivo que ella se molestó con sus asesores?”, le consultó el animador del matinal.

“Así es. Ella siempre gana con el voto del público. Con el voto popular, no hay quién le gane en un programa, pero cuando es votación entre compañeros... lógico, no le fue bien”, respondió Luis Japaz.

“Llegó furiosa porque el Profesor Rossa no cocinó él. Entonces ella me dice ‘qué injusto, porque yo embarazada como pude cociné’. Entonces ella hizo todo y vio salir a un chef de la casa de Iván Arenas. Cathy Barriga es una persona a la que no le gusta perder”, complementó.

Por su parte, JC recalcó que el programa de famosos “es un juego. Una cosa es que se disguste, pero otra que o haga con los asesores".

“A veces confundimos”, concluyó Japaz.

Cabe destacar que el capítulo del programa de Chilevisión fue emitido durante el año 2020, en donde estuvieron como anfitriones el Profesor Rossa, Dominique Gallego, Cathy Barriga y Claudio “Guru Guru” Moreno.