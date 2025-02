Escándalo en entrevista a Javier Milei: filtran video con preguntas guionadas e interrupción del asesor

Javier Milei transita la más fuerte polémica desde su investidura el 10 de diciembre de 2023. El presidente argentino difundió el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA a través de su cuenta personal y horas después el valor de la moneda virtual se desplomó, generando así pérdidas millonarias entre los inversores.

En vista del revuelo, el canal argentino TN se acercó a la Casa Rosada para hablar del tema, pero durante la entrevista encabezada por el periodista Jonatan Viale sucedió lo inesperado.

Horas después del encuentro con el medio, se viralizó un video de lo que fue la interrupción del asesor de Javier Milei durante la entrevista por algo dicho sobre la $LIBRA. “Sí, yo entiendo, me di cuenta, te puede entrar en un ‘quilombo’ judicial”, enfatizó el periodista.

La polémica interrupción a Javier Milei

La conversación con el comunicador Jonatan Viale se convirtió en la primera de Javier Milei tras la caída de la criptomoneda y el tuit borrado del presidente argentino. Por lo que prefirieron manejarse con cautela.

Según se pudo ver en el video viral, Milei habló de unas preguntas pactadas que, posteriormente el periodista confirmó que habrían pasado por el filtro de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni y el asesor Santiago Luis Caputo.

Pero la charla tomó un rumbo que no fue del agrado del asesor, quien rápidamente se interpuso en la cámara luego de que el periodista asegurara que el presidente de Argentina está también involucrado como “ciudadano” por haber publicado la promoción de $LIBRA desde su cuenta personal.

De un momento a otro se escucha una interrupción. “¿Qué? ¿con esa parte?”, consulta el comunicador. Y segundos después entra Santiago Luis Caputo en escena; quien le habla al oído al mandatario argentino. “No sé cómo venía. Sí yo sé por el juicio (…) yo entiendo, me doy cuenta. Le puede traer un ‘kilombo’ judicial”, expresó Viale.

Y las reacciones no se hicieron esperar tanto en contra del presidente Javier Milei como del periodista. “Quedó claro que tipo es 100% honesto”, “Después dicen que son transparentes los del Gobierno”, “Nunca me gustó su estilo… preguntar lo que conviene no es preguntar”, “Gravísimo”, comentaron en X.