Marcelo Lagos se pronunció tras aviso de un posible terremoto de magnitud 8 en 2026: “Hay lugares donde hay que poner atención”

Durante los últimos días, el Centro Sismológico Nacional, alertó que existe un de que un sismo de magnitud 8 o superior ocurra el próximo año, en 2026. Esta afirmación se basa en el análisis histórico de la actividad sísmica en el país.

PUBLICIDAD

A propósito de esta noticia, el geógrafo Marcelo Lagos fue consultado sobre esta afirmación, y en su discurso aterrizó esta noticia. “Lo que nos está diciendo el CNS es que, -basado en los eventos conocidos, históricos-, los terremotos registrados tienen una recurrencia aproximada superior a una década, más o menos doce años”.

“Si los metemos todos y armamos una base de datos, calculamos una probabilidad que en el 2026 existe una posibilidad de un 65% de que ocurra un nuevo terremoto con magnitud de 8 o superior”, señaló en ADN Radio .

“Considerando que el último momento importante ocurrió el 16 de septiembre del 2015 y justamente ya el 2026 serían 11 años y estaríamos en un umbral que que eleva la probabilidad”, explicó el profesional.

Sin embargo, Lagos llamó a la calma y aseguró que en “la práctica son números y los números sencillamente lo que buscan es entender un proceso que es complejo, que sigue siendo complejo”.

Las zonas donde hay que ponerle atención

Marcelo Lagos puso énfasis en zonas del país en donde se podría esperar que haya un evento sísmico importante en el futuro. “Los datos y la historia nos revelan los lugares donde hay que poner atención. Con un acento entre Iquique y Mejillones, que es una zona que está cargada, luego desde la península de Mejillones y toda la costa de la Región de Atacama″, detalló.

Marcelo hizo hincapié que realiza esta afirmación debido a que en estos sectores no hay registros de terremotos importantes como el que sucedió en Illapel el 2015, o el del 27 de febrero en 2010.

PUBLICIDAD

No sólo apuntó a la zona norte, sino que también a la central. “Tenemos otra calma que es la zona central de Chile que es la hay que mirar con mucha atención porque acá habita más del 60% del país”, señaló.

“Es una calma, una zona que va entre Los Vilos y Pichilemu aproximadamente, también esta es una zona que revela un escenario de peligrosidad alto”, especificó.

Los avances y carencias al momento de enfrentar un terremoto

Más que generar pánico, Marcelo Lagos apuntó que hay que rescatar otro mensaje de lo que entrega el Centro Sismológico Nacional. “Al ponerle un número está dando una señal de responsabilidad y visibilizar, porque uno puede desde la ciencia y -el monitoreo permanente- se está informando a la comunidad, que la amenaza sísmica es latente, de que estamos en un país expuesto a este tipo de peligros”.

“Pero otra cosa es tratar de darle permanente sensación de reflexión ante la comunidad y la autoridad. Somos una sociedad avanzada, los terremotos no matan gente de forma sustantiva, tenemos buenas normas, buena fiscalización, buenos estándares de diseño, normas que permanentemente se van mejorando y una serie de técnicas y tecnologías que nos permiten convivir de mejor forma con este tipo de peligro a diferencia de otros países”.

A pesar de esto, Marcelo Lagos reflexionó que no existe una gran preparación para los tsunamis. “Los terremotos no vienen solos. Los terremotos van acompañados de otros procesos naturales o socio naturales que son más complejos como por ejemplo los tsunamis en las costas, y son eventos que esos no están en la normativa, están huérfanos en gran parte de la legislación”, aseguró.

“Hacen que cuando ocurren grandes terremotos en la costa, la cosa se ponga compleja, no necesariamente por el terremoto, sino por todo lo que no está regulado, reglamentado. En gran parte de Chile, -sobre ese tipo de eventos colaterales que acompañan grandes terremotos-, se ha puesto las fichas en la evacuación solamente, en la alerta temprana, pero sigue aumentando la exposición. En Chile se sigue construyendo en zonas de riesgo”, manifestó Marcelo Lagos.