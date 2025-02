“Me propinó dos cachetadas”: Exfuncionario de Maipú, que denunció a Luis Japaz por agresión, aseguró que él se estaría “lavando la imagen”

La exmano derecha de Cathy Barriga, Luis Japaz, está haciendo una gira por los diversos programas para hablar sobre la exalcaldesa de Maipú, en específico sobre la contratación de cuidadoras para su hijo menor con dineros municipales , y que Barriga estaba consciente que estaba cometiendo un delito.

Sin embargo, un exfuncionario de la comuna, Guillermo Daguerressar, no dejó pasar que Japaz se “lavara las manos” sobre su paso en la municipalidad de Maipú. El excoordinador de Operaciones de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Maipú habló en “ Buenos días a todos ” sobre Japaz, en donde realizó una grave denuncia.

Daguerressar demandó a Japaz por “golpes y amenazas dentro del municipio”, dijo de entrada. El exfuncionario señaló que “Luis Japaz ha dicho en reiterada ocasiones estos días, que es una ‘blanca paloma’, él no lo es”.

La petición sobre Andrea Monsalve

Al entrar en detalle sobre esta supuesta agresión, el hombre contó que “yo tengo más de diez testigos, 15 personas en total y dentro de ellos los imputados actuales: Ana María Cortés, Andrea Díaz, Bastián Baéz más los funcionarios del área eléctrica”.

“Cuando se acercó Luis Japaz a la alcaldía y me propinó dos cachetadas. Y esto lo vieron todas estas personas”, afirmó y sobre los motivos agregó que “en el año 2017, Luis Japaz junto a Cathy Barriga me llama para que fuésemos a la sala de reuniones de alcaldía, para informarnos que iban a trasladar a Andrea Monsalve a Seguridad Ciudadana (donde trabajaba Daguerressar)”.

“El señor Luis Japaz nos dice que debemos poner a Andrea Monsalve en una especie de bodega, y el mismo señor Japaz, que no ha sido capaz de decir esto públicamente para limpiar su imagen, quería poner cámaras ocultas en la oficina de Andrea Monsalve”,

“Como nosotros no acatamos esta instrucción, el señor Luis Japaz comenzó con las amenazas a los funcionarios que no le parecía, y a mi persona por no acatar”.

Esto fue debido a que Barriga tenía un conflicto interno con Monsalve, por un tema de celos de la exalcaldesa. Esto ya lo había mencionado durante su aparición el viernes pasado en ”Hay que decirlo" .

Detalles de la agresión y la denuncia

Él fue consultado por detalles de esta agresión, y comenzó diciendo que “yo sabía que era mirado pésimamente por Luis Japaz, y era tratado a garabato vez que me veía (...) Se pone la careta y es un muy buen actor diciendo que es buena persona”.

Daguerressar sitúo esta agresión en un pasillo, y cuando lo ve le dice: “aquí está este...”. “Se acerca, me pegó dos cachetadas y me dice ‘quédate callado que te puede costar tu trabajo’ y se va del municipio”, contó.

Guillermo explicó que había denunciado hace mucho tiempo estos tratos. Él lo hizo con la persona que estaba trabajando como asistente social, Maritza Velasquéz, en donde informó por correo electrónico, el cual nunca se dio a la luz.

El excoordinador reveló que decidió hacer pública su historia a los medios debido a que vio a Japaz limpiando su imagen públicamente. “Puede que tenga un artilugio, un lavado de imagen a posterior del juicio, por el cual está siendo imputado”, añadió.