“No ando queriendo ocupar el espacio de nadie”: Mon Laferte comparte dura respuesta a crítica de artistas por su exposición visual

En horas de esta tarde de miércoles, la reconocida cantante nacional Mon Laferte, reciente ganadora del Latin Grammy a mejor “Álbum de Música Alternativa” por “Autopoiética”, compartió parte de su recorrido en el mundo musical, detallando duros momentos por los que pasó.

PUBLICIDAD

Además, las líneas que escribió fueron en respuesta a la polémica que generó su exposición “TE AMO. Mon Laferte Visual”, la cual actualmente está en el Parque Cultural de Valparaíso.

Cabe recordar que la mujer fue criticada a través de una carta abierta, firmada por 500 artistas visuales, quienes cuestionaron el foco dado a la cantante y respecto a que otras muestras fueron desplazadas en la programación.

En esta oportunidad, en el escrito de Mon, comenzó señalando que “¿Cómo se gana una el derecho de llamarse artista? ¿Naces, te haces, lo compras?Yo no fui a la universidad y no tengo título de artista ni de catedrática ni de ná, pero la necesidad te enseña a ser mas creativa, arreglártelas y a no pedir permiso ¿se imaginan hubiera pedido permiso? Yo estaría muerta".

Luego, continuó con una fuerte confesión: “Fui violada a los 7 años, a los 11 empecé a tomar, fumar cigarro y consumir marihuana, probé la pasta base a los 13, estudié en la D.320, almorzaba en la escuela y solo llegué a octavo básico”, siguió.

“Empecé a trabajar a los 13 años y desde esa edad hasta los 18 fui abusada por un tipo 20 años mayor que yo, quien me vendía como mi manager; él se quedaba con la mitad de la plata. Durante ese tiempo canté en la calle, en bares, en las micros, en circos”, agregó la cantante.

También se refirió al cuidado que tuvo con su abuela, cuando aún era menor de edad. “A los 17 vivía sola con mi abuela, me tocó cuidarla después de un derrame cerebral que la dejó postrada, yo en las noches salía a cantar y con eso compraba pañales pa’ ella y a veces uno que otro vestido de la ropa usada pa cantar, aprendí a hacer maravillas cosiendo a mano”, sostuvo.

PUBLICIDAD

“A los 18 encontré una oportunidad en la tele, eso para mí fue la salvación de mi vida, ganaba 30 lukas a la semana, después empecé a tener pitutos y con eso ayudaba a mi familia. Durante los 5 años que estuve en la tele fui acosada por un productor musical, me besaron a la fuerza varias veces y me trataron de puta sin talento, me la creí y aguanté por necesidad, pero finalmente tuve el valor y me fui”, expresó.

“Con 23 años y 4 palos que había juntado me fui a México, sin pitutos, sola con ganas de salir adelante. Cuando llegué a Mexico me tocaron los años más difíciles del crimen organizado, salí escapando un par de veces de algún antro en Veracruz, canté covers en bares durante 8 años. Ganaba 300 lukas al mes. Con eso a veces le podía mandar plata a mi familia en Chile”, sentenció la artista.