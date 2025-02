A horas del Festival de Viña 2025: Sernac oficia a Mega Go por diversos reclamos a raíz de fallas en la plataforma

Sernac oficia a Mega GO

El contador está a punto de llegar a cero para que comience la versión 2025 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar que se llevará a cabo desde el próximo domingo 23 hasta el viernes 28 de febrero.

Pero como no todo puede ser color de rosas, durante esta semana, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la plataforma de streaming Mega Go por una serie de fallas que ha presentado en su aplicación.

Sin ir más lejos, según detallaron en uno de los últimos boletines, el organismo solicitó esta acción luego de recibir diversos reclamos por parte de clientes que vieron afectada su experiencia en la plataforma.

Uno de los reclamos que compartió el Sernac, que deja en evidencia esta situación, señala que “llevo ya dos meses con la aplicación de Mega Go y cada vez que intento usarla se cae y no deja ver absolutamente nada. He intentado en distintas horas y dispositivos, pero nada cambia”.

Es por esto que el organismo identificó una dificultad para acceder a los contenidos ofrecidos por Mega Go, además de fallas generales de la aplicación, como lo han reportado usuarios de la plataforma.

Bajo este contexto, el Sernac ofició a Megamedia con el objetivo de que informe los “motivos de la situación antes descrita, y medidas implementadas para asegurar la calidad en la prestación del servicio”.

Pero no solamente esto, sino que la entidad fiscalizadora, además, solicitó la entrega del total de los reclamos recibidos, las respuestas entregadas a los consumidores y las medidas compensatorias que se aplicarán.

Por último, el Sernac subrayó que este inconveniente ocurre a horas de una nueva edición del certamen musical, y que debido a que la plataforma cuenta con el contenido exclusivo “podría generar mayor interés para contratar el servicio y a su vez, mayores consumidores con problemas”.