Diosdado Cabello evade acusación que lo vincula al crimen de Ronald Ojeda y asegura que si hurgan “van a encontrar a los asesinos facilito”

ARCHIVO - El Ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hace gestos durante un evento que conmemora el 16 aniversario de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas, Venezuela, el 12 de septiembre de 2024.

Fue en su habitual programa de televisión,Con el Mazo Dando , que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela se refirió a las acusaciones planteadas en su contra por la Fiscalía chilena, pero evadiendo el supuesto vínculo que tendría con el secuestro y posterior muerte del exteniente, Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

Diosdado Cabello abordó el tema mientras reflexionaba sobre el uso de las tecnologías y las redes sociales, tomando como ejemplo las declaraciones que entregó el fiscal nacional, Ángel Valencia, sobre el caso Ojeda.

“No ven como los bobos de Boric haya en, cómo se llama eso, en Chile. ‘Diosdado Cabello mató no sé a quién haya en Chile’. ¿Le va a responder? No, yo no le voy a responder. Después sacaron que era otro tipo", sostuvo el ministro Venezolano.

Sin embargo, agregó que “lo que pasa es que no han podido encontrar a los asesinos. Si ellos jorugan (hurgan) van a encontrar a los asesinos facilito”, afirmó.

Cabello argumentó que “si uno llega y les responde, convierte en noticia lo que ellos quieren que sea noticia. Nuestra agenda es nuestra agenda, que nadie nos saque de nuestra agenda”, concluyó.

Relaciones con Chile

Durante el programa, en que hace un análisis de titulares de prensa sobre Venezuela, Diosdado Cabello se refirió a las palabras del ministro de Justicia chileno, Jaime Gajardo, quien planteó que el Gobierno está abierto a retomar las relaciones diplomáticas con el régimen venezolano, las cuales fueron rotas por Venezuela luego que Chile no reconociera el triunfo de Nicolás Maduro.

Sobre el punto, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela sostuvo: “Pobre gente, vale, pobre gente, no puede ser que hace tres semanas, cuatro semanas estaban hablando pendejadas (tonterías) de nosotros y ahora, en este momento... ¿Qué ha pasado en estas cuatro semanas que lo ha hecho cambiar de opinión? ¿Qué habrá pasado? ¿Ah? ¿O qué no ha pasado? Muy jalabolas (aduladores) son".