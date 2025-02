Los reveladores chats del notario Francisco Leiva: “Seamos claros. Nadie tiene vocación de notario”

Como 100% certificados podrían calificarse los chats del notario Francisco Leiva y su colega Valeria Ronchera, donde el titular de la Segunda Notaría de Santiago asume que ninguno de sus pares tiene vocación por la función pública que ejerce, siendo solamente el lucro lo que los mueve.

PUBLICIDAD

Estas conversaciones, dadas a conocer por Ciper, se produjeron en junio de 2020, previo a un panel de conversación remoto sobre la escritura pública electrónica, en la que participó Valeria Ronchera, titular de la Décima Notaría de Santiago, en julio de ese año.

Según el medio citado, “entre los notarios había inquietud por la participación” de la escribana, ya que ”era entendido como un espacio en el que se promocionaría el uso de nuevas tecnologías, como la firma electrónica avanzada, para certificar documentos".

Previo a la reunión, la notaria Ronchera autorizó una escritura pública de adjudicación en un remate con Firma Electrónica Avanzada, lo que fue difundido por el Poder Judicial como un proyecto piloto.

Sin embargo, la noticia no cayó bien entre sus colegas, ya que la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales (Asdeno) en una reunión extraordinaria de directorio, habría determinado, “presentar un documento a la Corte Suprema solicitando que se instruyera a los notarios abstenerse de autorizar escrituras con firma electrónica”.

Según Ciper, incluso “la asociación, a fines de ese mes, manifestó a la Corte de Apelaciones de Santiago su disconformidad por la participación de Ronchera en el seminario”, ya que, a juicio del organismo, “la empresa organizadora tenía un “interés comercial en la materia”“.

El 23 de junio, en tanto, si bien la Corte de Apelaciones de Santiago “resolvió dejar sin efecto la escritura autorizada por Valeria Ronchera”, el notario Francisco Leiva -hermano del diputado socialista Raúl Leiva- decidió escribirle a la abogada el 11 de julio de 2020, para pedirle que desistiera de participar de la reunión remota sobre la escritura pública electrónica

PUBLICIDAD

Francisco Leiva: "Creo que participar del webinar es un error que pondrá más en alerta a los superiores y los colegas. Los viejos se van a ir, no falta mucho. El proyecto va contemplar exámenes psicolaborales para los mayores de 70 y con eso van a cambiar las cosas. Creo que aparecer como outsider trae beneficios inmediatos, pero no en el mediano plazo. Trae muchas malas ondas. Es mejor disfrutar la vida y aprovechar los frutos del trabajo. Que la pega sea un medio si no un fin. De nuevo sorry por joder y exponerte mi parecer. El gobierno y los gremios se aprovechan en demasía. Quedo a tu disposición si lo estimas. Un abrazo".

En otro mensaje, detalla que con la firma electrónica avanzada que hay "se va a masificar muchísimo, de hecho con la biometría avanzada eso va a ser muy barato, y los notarios no se van a necesitar”.

11 de julio

Francisco Leiva: “Por conocimiento personal sé que quienes organizan el webinar es la eliminación de los notarios, no son necesarios, y creo que es verdad.

Te están usando Valeria, conozco a todos los que organizan, y me lo han dicho. Creo que deberías abstenerte de participar, sinceramente. Piénsalo".

Valeria Ronchera: “Un abrazo y gracias, realmente agradezco tu chat”.

Francisco Leiva: “No te expongas, los ministros están muy cachudos” (...) Estamos en esto por lucro no por otra cosa Valeria. Seamos claros. Nadie tiene vocación de notario".

El 28 de octubre de 2024, en tanto, la notaria Valeria Ronchera presentó una denuncia administrativa ante la Corte Suprema, acusando a Leiva y a la Asdeno, de actuar concertadamente “para obstaculizar el avance de la Firma Electrónica Avanzada, herramienta que traslada parte del proceso notarial a una plataforma en línea, lo que permite que algunos trámites se realicen sin requerir presencialidad”, consignó Ciper.

De igual forma, el notario Francisco Leiva está siendo sumariado por la Corte Apelaciones de Santiago, por la filtración al exjuez Juan Poblete de parte de su cuaderno de remoción y cuya resolución estaría siendo redactada.