Diputados de oposición critican uso poco claro en recursos del litio: “Corfo no es un cajero automático”

La polémica por el uso de los recursos provenientes de los excedentes del litio sigue escalando. Diputados de oposición cuestionaron las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien anunció una investigación interna y de Contraloría para esclarecer el destino de más de US$ 3.500 millones transferidos desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).

En ese contexto, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) fue enfático en señalar la gravedad de la situación, destacando que “el Gobierno del Presidente Boric está muy enredado. Espero que asistan a la Comisión investigaGobiernodora que estamos impulsando desde Chile Vamos para conocer si hubo afectación al patrimonio de Corfo y también el destino de estos más de 3 millones de dólares. Los chilenos quieren saber en qué se están gastando sus impuestos y el ministro Marcel se ve cada vez más complicado con las cifras. Los números no les dan y sería gravísimo que estén manipulando las cifras y las finanzas públicas para poder ocultar el desastre fiscal que han generado”.

Por su parte, la diputada Marlene Pérez (IND - UDI) cuestionó fuertemente la gestión del Gobierno. “Creo que es pertinente no solo la creación de una Comisión investigadora, sino también evaluar una interpelación al Ministro Marcel para indagar en los errores de cálculo de la Dipres y otras polémicas del Ministerio de Hacienda, así como su defensa a la directora de presupuestos”, comentó.

A lo que agregó: “Los retiros millonarios del FEES, la fallida repatriación de capitales y las rebajas presupuestarias a los Gobiernos Regionales son solo la punta del iceberg de una serie de decisiones erróneas que podrían llevar a nuestra economía al colapso. Es fundamental que se aclaren estos hechos y que se tomen medidas urgentes para corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. El nivel de endeudamiento y el despilfarro es preocupante y es imperativo que se asuma con seriedad la gravedad de la situación para evitar consecuencias aún más devastadoras”, expresó la legisladora.

En tanto, la diputada María Luisa Cordero criticó duramente la actitud del Ejecutivo, afirmando que “es increíble cómo ahora todos en el Gobierno se preocupan por la transparencia, pero cuando hablamos de los millones del litio, no tienen problema en hacer magia y desaparecerlos. Espero que la investigación interna y de Contraloría no termine siendo solo humo y espejos. Queremos saber, con lujo de detalles, a dónde fueron a parar los recursos del Tesoro Público. Y, de paso, sería un buen momento para recordar que Corfo no es un cajero automático, sino una institución histórica que merece respeto. La ciudadanía no necesita discursos bonitos, necesita hechos claros y cuentas limpias”.