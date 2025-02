“Él nos va a representar a todos”: Madre de José Matías Guevara le entrega simbólico presente a Dani Ride a horas de subirse a la Quinta Vergara

En el marco del Festival de Viña del Mar 2025, entre el próximo lunes 24 hasta el miércoles 26 de febrero los distintos artistas demostrarán su talento vocal y escénico en la competencia internacional del certamen musical.

Y el representante de Chile será el joven cantante Dani Ride, quien se presentará con su tema “Infernodaga”, hit que ha sido duramente criticado, en especial por distintos actores de la Iglesia Católica de Chile, quienes han catalogado el video como una “blasfemia”.

Pero lejos de toda controversia, durante esta jornada, el mismo Dani Ride compartió en sus redes sociales un hermoso momento que vivió junto a Marcela Guevara, madre de José Matías Guevara, chico trans quien a sus cortos 15 años, tras sufrir bullying y hostigamiento en su establecimiento educacional, terminó con su vida el pasado 23 de mayo de 2019.

En el video, grabado en la habitación del hotel en Viña, la mujer comenzó diciendo que “estoy muy feliz. Me siento muy realizada, después de tanto tiempo poder estar acá junto a Dani. Nosotros nos conocimos una vez que yo lo entrevisté y siempre me quedó el cariño, la experiencia que él tiene, la motivación que a él lo lleva a desarrollar el arte de la música con un sentido tan profundo como lo es llevar adelante el nombre de la diversidad”.

Luego, agradeciendo a Dani Ride, expresó: “Siempre ha sido una persona atenta, considerada conmigo y con la historia de mi hijo, entonces yo he venido hoy, me trasladé de Santiago especialmente a darle mi cariño, mi apoyo, porque me siento orgullosa de que él va a estar en un escenario tan importante, dejando tan en alto: él nos va a representar a todos. Gracias, Dani, porque lo que haces es algo grande”.

El simbólico regalo de Marcela al artista

“Y quiero que tú tengas un momento para que digas ‘esto me va a dar energía, me va a dar algo positivo, algo especial’. Son las zapatillas de José Matías, que han ido a tantos lugares. Hoy día vinieron a entregarte energía, fuerza. Decirte dale Dani, para adelante, porque eres grande”, siguió la madre de José Matías.

“Quiero que piensen ese día... no quiero que pienses en los que están tirándote para abajo: piensa en todos los niños, niñas y jóvenes que van a subir simbólicamente contigo ese día: van a ser muchos. Tú en ese escenario no vas a estar solo; va a estar lleno de gente... Vamos a estar todos contigo allá arriba ese día, y a nombre de ellos, lo vas a hacer fantástico, porque yo creo en ti”, fueron las últimas palabras de la mujer.