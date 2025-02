“Yo me siento absolutamente independiente”: Harold Mayne-Nicholls sobre una posible candidatura a las elecciones presidenciales

El expresidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls , está sonando como uno de los nombres que se va a ver en las papeletas una vez que lleguen las elecciones presidenciales.

Esto después de que el periodista haya dado luces de que no se cierra a la posibilidad de tirarse como candidato. “En los últimos días ha recibido ofrecimientos para aspirar a un sillón en el Senado. Y si bien la Cámara Alta es una opción que no le desagrada, en su entorno señalan que le ilusiona bastante la posibilidad de competir por La Moneda”, le señaló a La Tercera.

“Su intención es competir como independiente, atacando el centro político, un sector que en los últimos años no ha sido llenado del todo por las colectividades y candidatos”, concluyó el medio.

“Los extremos no me acomodan”

En una nueva entrevista con el medio citado, Mayne-Nicholls señaló que “llega una etapa de la vida donde uno ya cree que puede entregar más en otros ámbitos”.

En esa misma línea, él reveló que “cuando terminaron los Juegos Panamericanos, de nuevo se me acercó mucha gente. Me dijeron que por qué no iba de candidato a alcalde. Yo sentí que ya no tengo esa energía, eso es para gente más joven”.

A pesar de esta creencia, una visita a Enela en Temuco, encendió una chispa dentro de él. “Se me acercó gente a decirme por qué no me postulaba como senador por La Araucanía. Otros, que podría dar un paso más allá: ir a la presidencial. Ahí empecé a pensarlo”, aseguró.

Con respecto con qué partido se siente más identificado, él afirmó que “los extremos no me acomodan, soy bastante central. Yo considero que el centro va desde el PS hasta la UDI, ahí yo cuento 11 partidos. De esos, me he reunido con dirigentes de nueve. Si bien uno agradece el interés, yo me siento absolutamente independiente”.

Sin embargo, Harold Mayne-Nicholls todavía está evaluando su futuro. “Hoy día puede ser cualquiera de las dos (presidencial o parlamentaria). Si veo que no hay repercusión en ninguna, no tiene sentido. Si veo que hay repercusión en las dos, elegiré cuál”, cerró el periodista, quien agregó que esta definición llegará a finales de marzo.