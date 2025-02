Carabineros encontró con vida a niña desaparecida el Día de San Valentín en Estación Central

La madrugada de este miércoles, se confirmó el hallazgo con vida de la niña de 13 años desaparecida hace 12 días en Estación Central. Carabineros la encontró en la comuna de Renca y la trasladó con su familia, mientras las investigaciones buscan esclarecer la responsabilidad de los involucrados en su retención.

La adolescente desapareció tras salir de su casa el día de San Valentín, en la citada comuna y y no dejó mensajes ni rastros que podrían dar luces sobre su paradero.

Con el avance de la investigación, surgieron pruebas que vinculan a dos hombres como sospechosos. El primero fue captado junto a la menor en un parque acuático en Peñaflor el 15 de febrero. Al día siguiente, las cámaras de seguridad registraron el momento en que este individuo entregó a la niña a un segundo sujeto en el metro Cal y Canto.

Este segundo sujeto trabajaría como tatuador y además realizaba piercing en un lugar de las inmediaciones de Cal y Canto. La dueña del local advirtió que el hombre llegó a su trabajo en compañía de la niña.

“Él trabajaba acá en mi local, pero cuando él vino el martes estaba con la niña, entonces yo me sorprendí porque vino con una menor de edad, entonces yo le pregunté a la niña cuántos años tenía y me dijo que tenía 17 años, pero la carita no representaba esa edad. Él lo que hizo fue agarrar sus cosas y se fue, hasta el día de hoy que no apareció más", dijo a 24 Horas.