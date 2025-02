“Con mucha pena, en este momento, no se puede realizar”: Ministra Tohá sobre la tercera gala en Viña del Mar

Tras rumores e incertidumbre por el corte masivo de luz, e gobierno nacional decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe desde las regiones de Arica y Parinacota hasta Los Lago. Habrá toque de queda en todas las regiones afectadas desde este martes 25 a las 22:00 horas hasta el miércoles 26 a las 6:00 horas.

PUBLICIDAD

“Con mucha pena, que en este momento, no se puede realizar. No hay luz en la ciudad, no hay luz en el entorno", indicó además la ministra de Interior Carolina Tohá.

La funcionaria además comentó la tramitación del Estado de Excepción en esa región, una decisión que consideró que “responsablemente, es lo que corresponde”.

Organismos de seguridad aumentaron su presencia en las calles. A las afueras de la Quinta Vergara comenzaron a llegar buses y camiones con equipos especiales, mientras un grupo de asistentes al festival aguardaba el ingreso.

Festival de Viña del Mar: Público sigue en espera en Quinta Vergara mientras se refuerza la seguridad Agencia Uno

En el interior de la Quinta Vergara los más entusiasmados por ver a sus artistas esperaban escuchando música aunque sin ningún anuncio oficial.

Según enfatizaron desde la organización del festival “se abrieron las puertas para que puedan esperar la decisión de las autoridades de forma tranquila y ordenada, con acceso a servicios sanitarios, asientos, hidratación gratuita y acceso a la compra de alimentos y bebidas”.

Tras la confirmación de la suspensión de la tercera gala, se garantizaría el egreso de la gente y su traslado. Se esperaría solo por el comunicado oficial del Festival y la reprogramación del espectáculo posiblemente para el fin de semana.

Comienza a llegar la luz

En algunas de las zonas afectadas se reportó el restablecimiento del servicio eléctrico. En la zona del centro de Santiago varios departamentos se vieron con luces encendidas y en redes sociales confirmaron contar con luz nuevamente.