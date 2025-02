Israel pone en duda la continuidad del cese al fuego en la Franja de Gaza

La cifra de muertos en Gaza a raíz de los ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023 supera los 48,200, la mayoría de ellos niños y mujeres, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Salud de Gaza. Sin embargo, diferentes organizaciones no gubernamentales estiman que el número real es mucho mayor, en una población de unos 2 millones de habitantes, y que los bombardeos israelíes han reducido gran parte del territorio a escombros.

El optimismo que se vivía en la Franja de Gaza hace poco más de un mes ha sido reemplazado por pesimismo e incluso temor.

En ese entonces, tras meses de conversaciones, se logró un alto al fuego de 42 días que está por llegar a su fin.

Durante ese periodo, se contemplaban más negociaciones para una segunda etapa de la tregua que parecía inalcanzable durante más de un año. Sin embargo, dichas negociaciones nunca comenzaron. Y desde que entró en efecto el cese al fuego, se han suscitado algunos cambios en Israel.

El primer ministro del país hebreo, Benjamin Netanyahu, dice estar animado por el regreso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la vez enfrenta la presión de los miembros de ultraderecha de su propio gabinete para que vuelva a la guerra.

En pocas palabras, el cese del fuego en Gaza parece tener más posibilidades de llegar a su fin que de extenderse.

Así también lo percibe Sandra Kanety Zavaleta, profesora de ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien agrega que el futuro no es muy alentador ni para Gaza ni para Cisjordania, y menos para las posibilidades de un estado palestino. Al menos no por ahora.

Y es que Netanyahu dejó claro su tenue compromiso con el cese del fuego cuando viajó a Washington, D.C., para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump este mes y optó por no enviar un equipo negociador a Qatar o Egipto, países que mediaron en el alto el fuego.

Además, sustituyó a los jefes de seguridad israelíes, que anteriormente dirigían las negociaciones del alto el fuego, por Ron Dermer, un estrecho aliado político.

La semana pasada, los medios de comunicación israelíes fueron informados por un “alto funcionario” que Israel había concedido demasiado a Hamas en conversaciones anteriores.

Incluso durante las negociaciones iniciales del alto el fuego estaba claro que Netanyahu se mostraba escéptico sobre una posible segunda fase.

Para él, la primera fase siempre fue temporal. Era una forma de llevar a casa a algunos rehenes sin poner fin a la guerra de forma permanente ni tener que hablar de cómo será Gaza una vez que haya terminado la guerra.

Si es que algún día termina.

Para profundizar sobre el posible fin del cese al fuego, Sandra Kanety Zavaleta respondió algunas preguntas.

1. Hay incertidumbre porque las negociaciones para la segunda etapa del cese al fuego entre Israel y Hamás debieron haber iniciado hace tres semanas y no han comenzado. La tregua pactada vence este fin de semana. ¿Qué nos dices al respecto?

–Hay dos caminos, extender el cese al fuego para negociar una segunda etapa de la tregua o reavivar el conflicto. Lamentablemente, creo que es más factible que pase lo segundo. El regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, quien tiene una relación muy cercana con el primer ministro Benjamín Netanyahu, significa que Israel tiene el apoyo incondicional de Estados Unidos sin importar lo que decida hacer o las decisiones que tome.

Si a eso le sumamos que Netanyahu nombró a Ron Dermer, un sionista declarado y diplomático israelí muy cercano a Trump, para liderar negociaciones de la segunda etapa del cese al fuego, nos hace pensar que ahora se estén replanteando si se extiende la tregua y si sigue la operación militar en Gaza.

Cabe señalar que un segmento importante del gabinete de Netanyahu quiere continuar con la guerra. Ojalá me equivoque, pero creo que es más probable extender el conflicto que extender el cese al fuego

2. ¿Subestimó Hamás la guerra que desencadenaría tras los ataques del 7 de octubre de 2023?

En todo conflicto armado es difícil tener la certeza del potencial militar o de la respuesta de la contraparte. Creo que los líderes de Hamás sabían que Israel, como potencia regional, iba a responder con fuerza. Si a eso le sumamos el apoyo económico y militar por parte de Estados Unidos, realmente estamos ante una guerra muy asimétrica que ha convertido a la Franja de Gaza en un territorio casi inhabitable en lo social, sanitario y económico.

3. ¿Qué futuro vez para Gaza, para Cisjordania y para un Estado palestino independiente?

–El futuro no es muy alentador. Como Netanyahu ha dicho, Israel no podría tener un mejor aliado en la Casa Blanca, desde donde Trump apoyará cualquier decisión que se tome en Israel, ya sea para volver a la guerra, para continuar con los asentamientos de colonos, para tomar más terreno, etc. Ambos quieren posicionar intereses en la región y contener la influencia de otros países, entre ellos China e Irán.

Creo que esta alianza entre los gobiernos actuales de Israel y Estados Unidos no son buenas noticias para los palestinos ni para sus aspiraciones de un país independiente. Justo hace unas horas Israel envió tanques a Cisjordania por primera vez en décadas, lo que no ayudará a lograr una paz duradera ni en Gaza ni en Cisjordania. Por el contrario, se trata de otra escalada y una provocación en un conflicto entre israelíes y palestinos que aleja las posibilidades de una paz a largo plazo. Una de las dos partes no parece tener interés en llegar a un acuerdo de paz.

4. ¿Qué tan factible ves que Estados Unidos logre imponer su voluntad y realmente saque de Gaza a sus dos millones de habitantes?

Dudo que eso suceda a corto plazo. Sin embargo, Trump lleva menos de dos meses en el poder, por lo que le quedan casi cuatro años para tratar de lograr los objetivos de su agenda. Pero es difícil imaginar cómo y a dónde se irían dos millones de palestinos que viven en Gaza. Es decir, qué países los recibirían y si serían sacados por la fuerza en caso de no querer dejar el territorio de forma voluntaria.

Agregaría que no debemos perder de vista que Israel es quien ocupa ilegal e ilegitimamente un territorio. Es importante señalar esto, si no parecería sencillo y lógico pedir el desplazamiento de dos millones de personas.

No hay que olvidar que el conflicto en la región tuvo un origen y no fue hace tres o cinco años, sino hace algunas décadas con la creación de Israel, y que desde hace décadas se han estado violando los derechos humanos de los palestinos y el derecho internacional. Y ahora las acciones recientes de Israel evidencian la crisis del multilateralismo.