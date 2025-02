Los detalles del hallazgo de la niña de 13 años desaparecida en Estación Central: se acercó a Carabineros y aseguró haber sido secuestrada

Durante la madrugada de este miércoles, pasadas la 1.00 horas en la comuna de Renca, cuando personal de Carabineros se encontraba desplegado en un operativo por el funeral de tres personas asesinadas el fin de semana, se acercó a los uniformados una menor señalando haber sido víctima de un secuestro.

De inmediato, el personal policial le solicitó su identificación y más antecedentes. La joven se identificó como Ivonne, quien relató que días antes había sido retenida por terceros, logrando escapar en las últimas horas.

Ante la información entregada y las características físicas de la menor, Carabineros estableció similitudes con una denuncia de presunta desgracia por Ivonne Alvarado.

De inmediato se dio aviso al Departamento de Búsqueda de Vehículos y Personas (SEBV), quienes corroboraron la identidad de la joven y confirmaron que se trataba de la menor reportada como desaparecida.

Siguiendo instrucciones del Ministerio Público, la menor será entregada a sus padres.

La desaparición

La adolescente desapareció tras salir de su casa el día de San Valentín, en Estación Central y y no dejó mensajes ni rastros que podrían dar luces sobre su paradero.

Con el avance de la investigación, surgieron pruebas que vinculan a dos hombres como sospechosos. El primero fue captado junto a la menor en un parque acuático en Peñaflor el 15 de febrero. Al día siguiente, las cámaras de seguridad registraron el momento en que este individuo entregó a la niña a un segundo sujeto en el metro Cal y Canto.

Este segundo sujeto trabajaría como tatuador y además realizaba piercing en un lugar de las inmediaciones de Cal y Canto. La dueña del local advirtió que el hombre llegó a su trabajo en compañía de la niña.

“Él trabajaba acá en mi local, pero cuando él vino el martes estaba con la niña, entonces yo me sorprendí porque vino con una menor de edad, entonces yo le pregunté a la niña cuántos años tenía y me dijo que tenía 17 años, pero la carita no representaba esa edad. Él lo que hizo fue agarrar sus cosas y se fue, hasta el día de hoy que no apareció más", dijo a 24 Horas.