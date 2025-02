Tragedia en Recoleta: Muere paciente electrodependiente por corte de luz en Chile

El corte de luz que afectó 14 regiones de Chile el pasado martes 25 de febrero causó grandes estragos. Entre ellos el fallecimiento de una paciente electrodependiente en la comuna de Recoleta. Así lo informó la presidenta de la Fundación Luz para Ellos, Carola González en entrevista con Radio ADN.

PUBLICIDAD

“Estamos consternados. Nos acaban de avisar que hace aproximadamente una hora falleció una paciente electrodependiente perteneciente a la compañía eléctrica Enel”, expresó.

González agregó que, aunque no el apagón de luz no se podría prever, hizo énfasis en la falla de las compañías eléctricas al no entregar los grupos electrógenos específicamente para casos de emergencia. “(Las empresas) Debieron haber estado, así como lo hicieron hace 15 días, cuando firmamos el acuerdo donde se suponía que las 2.457 familias pertenecientes a la compañía en él iban a tener su generador”, agregó.

El subsecretario del Interior, Luis Cordero se refirió al terrible hecho que enlutó a una familia y aseguró que se iniciarán las investigaciones correspondientes: “El deceso se produjo pocos minutos después de iniciado el corte”.

Generador eléctrico.

Se reportaron otras dos muertes

Cabe destacar que esta es la primera paciente en perder la vida debido a la falta de suministro eléctrico en el país. Horas después la ministra de Interior, Carolina Tohá reportó el fallecimiento de otros dos pacientes, aunque aseguró que “no necesariamente está vinculado al corte”.

“Es algo que se tiene que establecer. Preliminarmente, la información indicaría que es altamente probable que no estén vinculadas al corte, pero van a ser analizados con total detención, para eso es importante las denuncias que lleguen de estos casos u otros que puedan aparecer en las próximas horas”, expresó la ministra.