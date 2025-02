‘Lolo’ Peña sobre el homicidio de exparticipante de ‘Música Libre’: “Es una cosa que no me cabe en la cabeza”

La muerte de María Angélica Ascuí, exparticipante del programa Música Libre dejó desconcertado a Óscar ‘Lolo’ Peña, quien no tardó en catalogar lo ocurrido como una “desgracia”.

La información sobre al homicidio de la exbailarina se dio a conocer el pasado jueves 27 de febrero cuando su cuerpo fue hallado sin vida debajo del puente San Pedro, en Chicloé; donde residía desde hace 10 años aproximadamente.

De acuerdo con las autoridades, María Angélica Ascuí fue asesinada por un hombre de 46 años de nacionalidad colombiana; quien se entregó luego de cometer el crimen y será formalizado el próximo domingo por La Fiscalía.

María Angélica Ascuí Silva, exintegrante del programa Música libre es asesinada en Castro. (Facebook)

‘Lolo’ Peña mantenía contacto con María Angélica Ascuí

Como se recuerda, Óscar ‘Lolo’ Peña compartió con la exbailarina durante la transmisión del programa en los años 70. Y a la fecha mantenían comunicación vía telefónica. “Muy amorosa, muy afable, llena de vida”, expresó sobre ella.

De acuerdo con el músico, Ascuí lo invitó incontables veces al sur de Chile, donde hacía vida. “Chateábamos a veces y me invitó en innumerables ocasiones a Chiloé. Me decía que cuando fuera a Chile pasara a verla al sur. Me contó que estaba viviendo allá, me decía que era un lugar paradisíaco, muy tranquilo, con mucha naturaleza, porque ella era de mucha naturaleza”, expresó el productor en entrevista con Lun.

‘Lolo’ Peña recordó las fotos que le pasó la exbailarina del lugar en el que residía; a quien veía muy feliz con su vida en Chiloé: “Tenía su casa linda, su terreno y a veces me mandaba fotos en la naturaleza, del mar. Estaba muy tranquila viviendo allá. Caminaba por la playa, disfrutaba con la naturaleza, una vida que todos aspiramos a vivir”.

Pero su tranquila vida le fue arrebatada de las manos. Según el músico quedó “shockeado con la información”: “Juro que estamos todos muy mal (…) Morir asesinada es una cosa que no me cabe en la cabeza. Después de todo, “lo que ella llamaba el paraíso finalmente fue todo lo contrario a lo que esperaba para su vida”.