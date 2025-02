“Los liderazgos los eligen los pueblos”: Daniel Jadue disponible para ser candidato presidencial pese a estar investigado por corrupción

3 de febrero de 2025/SANTIAGO Adherentes convocan a un acto político cultural frente al palacio de La Moneda, en apoyo al ex alcalde Daniel Jadue, formalizado en el marco del caso farmacias populares por fraude al fisco. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO

En conversación con el programa Stock Disponible de Vía X, el exalcalde de Recoleta y otrora candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue -hoy formalizado y con arresto domiciliario total por el caso Farmacias Populares-, aseguró estar dispuesto para nuevamente postular a La Moneda, en medio de la definición que haría el PC de su abanderado para una eventual primaria.

En la entrevista, Jadue confirmó que el economista Manuel Riesco le pidió, junto a un grupo de militantes, renunciar al partido para levantar su candidatura de forma independiente.

“Vinieron aquí a pedirme que renunciara para poder quedar en calidad de independiente y poder levantar una candidatura. Y yo, estando disponible para ser candidato. Lo he dicho más de una vez y vuelvo a insistir, los liderazgos los eligen los pueblos de Chile, los pueblos movilizados y los pueblos que quieren cambios pueden elegir un candidato con vocación transformadora", sostuvo Jadue.

Sin embargo, respecto a la propuesta de Riesco, el exalcalde agregó que “no estaría dispuesto a renunciar. Salvo que el partido tomara la decisión de liberarme y esa es una decisión de mi partido. Yo lo he dicho más de una vez, sí estoy disponible, no tengo problema. Pero los liderazgos los eligen los pueblos".

Tenemos muchos nombres

El exalcalde de Recoleta se refirió también a las alternativas que manejaría el Partido Comunista para elegir a su candidato presidencial.

“A diferencia de otros partidos que andan buscando candidatos por otros lados y no encuentran, nosotros tenemos muchos nombres”.

De esta forma, Daniel Jadue señaló que aparte de su nombre también está Bárbara Figueroa, Jeannette Jara; ministra del Trabajo y Previsión Social y la diputada Carmen Hertz.

Finalmente, Jadue sostuvo que “si alguien quiere que Chile efectivamente haga transformaciones sociales, que es lo que dice el estudio del PNUD, vamos a tener que escoger a un gobierno mucho más transformador y vamos a tener que darle a ese gobierno un parlamento mucho más transformador”.