Tensa reunión en la Casa Blanca: Trump mandó a callar a Zelensky ante la prensa

Tal como estaba previsto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se reunieron este viernes para hablar sobre los acuerdos con respecto a la guerra con Rusia, pero la reunión se tornó en una discusión acalorada ante los medios de comunicación, como nunca antes se ha visto en la diplomacia estadounidense.

La Oficina Oval de la Casa Blanca fue la sede del tan esperado encuentro en el que también estuvo el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien se unió a Trump en una directa confrontación contra el mandatario ucraniano.

Todo comenzó muy bien, pero de repente, la conversación se convirtió en una arremetida por parte de ambos bandos. La tensión imperó en el espacio, y entre los periodistas estaba la embajadora ucraniana, Oksana Markarova, quien se hizo viral por su evidente preocupación ante el explosivo diálogo. La funcionaria se tapaba la cara con sus manos y frotaba constantemente su nariz.

Trump presionaba a Zelensky a hacer tratos o de lo contrario, se saldrían de la reunión. “ No estás en una buena posición en este momento… Estás arriesgando con la Tercera Guerra Mundial… Tienes que hacer un trato o nos salimos… No se puede hacer ningún trato sin compromisos. Así que ciertamente va a tener que hacer algunos compromisos, pero esperemos que no sean tan grandes como algunos piensan ”, dijo el presidente estadounidense.

Con sus brazos cruzados, Zelensky trataba de responder, pero Trump le reclamaba: “ No se te permite hablar ”, publicó Kyiv Independent.

Trump insistía en llegar a un acuerdo de que Estados Unidos explote recursos minerales en Ucrania como parte del pago por todo lo que les han financiado durante la guerra. Subrayó que esto sería “muy justo”, reseñó AP.

JD Vance por su parte, exhortaba al mandatario ucraniano a ser agradecido con Trump, ya que está haciendo todo lo posible por salvar a su país y poner fin a la guerra con Rusia. “Eres un irrespetuoso”, enfatizó el Vicepresidente.

Trump y Vance acusaron a Zelenksy de “irrespetuoso”

Mientras Trump, le presionaba a acordar, Zelensky contestaba que no hará “ ningún compromiso con un asesino en nuestro territorio ”. Además, resaltó que él estaba agradecido con el pueblo estadounidense, pero nunca se dirigió directamente al presidente republicano.

Constantemente, Zelensky, quien acusó a Vance de alzar la voz, negaba con su cabeza, mientras Trump y Vance lo cercaban. Por momentos, el Jefe de la Casa Blanca levantaba aún más la voz, interrumpiéndolo para hablar, incluso le tocaba el brazo como frenándolo en su diálogo.

Trump estuvo callado durante gran parte de la reunión. Dejaba hablar a Vance, pero estalló cuando Zelensky dijo que Estados Unidos estaba protegido por el océano y que si no fuera por eso, podría verse afectado por el conflicto con Rusia.

“Estás jugando con la vida de millones de personas. Estás jugando con la Guerra Mundial 3”, expuso Trump al Presidente de Ucrania, a quien le insistía en que “no estás en una buena posición. No tienes las cartas correctas en este momento”.

Kyiv Independent publicó que Zelensky le respondió: “No estoy jugando a las cartas”, y Trump le recalcaba: “Estás faltando el respeto a este país, no puedes jugar con él”.

El presidente de Estados Unidos le reclamó a Zelensky que si no fuera por el equipo militar de su país, la guerra con Rusia hubiera terminado en dos semanas.

“En tres días... Escuché eso del (Presidente de Rusia Vladimir) Putin”, contestó el ucraniano, quien agregó: “Ahora, son dos semanas”.

Cuando se despidieron, Trump apretó fuerte la mano de Zelensky con una sonrisa, y bajó el tono.