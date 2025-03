Rusia dijo que Zelensky recibió una “bofetada adecuada” en la Casa Blanca

El Gobierno de Rusia parece haberse deleitado con la acalorada discusión este viernes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

La tensa reunión duró aproximadamente 45 minutos, pero los últimos 10 minutos, se convirtieron en explosivo careo entre el mandatario estadounidense y su vicepresidente JD Vance en contra de Zelensky. Como nunca antes, la discusión fue delante de la prensa. Trump alzaba su voz, sin dejar hablar al ucraniano y por momentos, le rozaba el brazo como frenándolo para impedirle expresarse.

“ Estás apostando con la Tercera Guerra Mundial, y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso con el país, este país que te ha respaldado mucho más de lo que mucha gente dice que debería haberlo hecho ”, dijo Trump a Zelensky, quien contestó que él no impulsará una guerra.

El mandatario ucraniano parecía asombrado del tono con el que todo estaba ocurriendo, y peor aún, delante de los medios de comunicación. Los asesores de la Casa Blanca le instaban a salir, pero él permanecía respondiendo al presidente Trump.

The Mirror reseñó que Rusia parece haber disfrutado el encuentro. Al menos, así lo asomó Kirill A. Dmitriev, enviado especial del presidente de Rusia para la inversión y la cooperación económica con países extranjeros, con su mensaje en X, donde escribió: “ El cerdo insolente finalmente recibió una bofetada adecuada en la Oficina Oval. Y @realDonaldTrump tiene razón: el régimen de Kiev está ‘jugando con la Tercera Guerra Mundial’ ”.

Además, Dmitriev tildó el hecho como “histórico”. CNN indicó que por su parte, la agencia de noticias estatal rusa TASS dijo que Zelensky “interrumpió, discutió y fue grosero con la prensa”. Un titular de otro medio de comunicación estatal ruso, RIA Novosti, manifestó que “la histeria de Zelensky en la Casa Blanca conmociona a la Rada”, refiriéndose al parlamento ucraniano.

El comentario que disparó la discusión entre Zelensky, Trump y Vance

El comentario que disparó la pugna en la Oficina Oval, fue cuando JD Vance criticó la forma en la que estaba Zelensky, por lo que el ucraniano le respondió: “¿Has estado alguna vez en Ucrania?”.

Ante el silencio de Vance, el Presidente de Ucrania siguió: “¿Has visto los problemas que tenemos? Ven una vez... Todo el mundo tiene problemas, incluso tú, pero tienes un bonito océano y no lo sientes ahora, pero lo sentirás en el futuro”. Fue allí, cuando Trump, quien había estado callado, se desató expresando que “eso no lo sabes. No nos digas lo que vamos a sentir. Estamos tratando de resolver un problema”. En este punto, los estadounidenses siguieron acusando a Zelensky de no considerar la ayuda que le están dando a su país para cesar el conflicto con Rusia y de promover una Tercera Guerra Mundial.

Una de las solicitudes de Trump es que Ucrania permita a Estados Unidos explotar tierras raras, pero evidentemente, no hubo acuerdo. Incluso, después de la discusión en la Oficina Oval, cancelaron todo el cronograma de la visita de Zelensky en la Casa Blanca.