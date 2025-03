Titi Ahubert se rehúsa desalojar el domicilio: Remate de casa de Daniel Sauer fracasó porque todavía está ocupada

No se pudo concretar el remate que estaba programado para este viernes 28 de febrero a las 11 AM del domicilio del empresario Daniel Sauer, quien se encuentra en prisión preventiva debido a su involucración en el Caso Audio-Factop.

¿El motivo? Todavía estaba habitada por sus hijos y su esposa, la fundadora de la farándula nacional, Titi Ahubert. Por esta razón, nadie ofertó el precio mínimo que era de mil millones de pesos, y se tendrá que definir una fecha.

Cualquiera que hubiese sido el nuevo propietario del hogar, habría tenido que estar a cargo del trámite del desalojo de los actuales ocupantes, explicó el encargado de la subasta de JDV Remates, Javier Lorca, a Las Últimas Noticias .

La nueva fecha será definida en marzo junto al nuevo monto mínimo por el cual la casa será rematada. Él detalló que generalmente el precio es 20% menor al que fue establecido previamente.

Interés de personas

El encargado continuó explicando y contó que “gente interesada hubo harta, pero el tema está en que la casa estaba ocupada. Me llamaron y me dijeron que, si no se desocupaba, no iban a participar del remate”.

“Hablé el jueves con tres personas que me preguntaron si la habían desocupado, pero como todavía está viviendo Titi Ahubert decidieron no participar porque ahí tienen que hacerse cargo de sacar a la gente. Y el precio no está caro, de hecho, ellos me decían que querían comprarla, pero si estaba desocupada”, añadió.

Lorca señaló que este es un acto de rebeldía de parte de la pareja de Sauer, y dijo que sus intentos de convencer a la periodista para desalojar el hogar familiar, no han sido fructíferos.

“No hay caso. Titi Ahubert dice que no la pueden sacar porque tiene a sus hijos, pero el tribunal ya ordenó el alzamiento del (título de) bien familiar que tenía la casa, ya no tiene la prohibición de venderse”“, señaló Javier Lorca.