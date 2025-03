Zelensky está “dispuesto” a firmar acuerdo de minerales con Estados Unidos tras explosiva reunión con Trump

Luego de la acalorada discusión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su vicepresidente JD Vance, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, este sábado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aceptó firmar el acuerdo para que los estadounidenses exploten minerales en sus yacimientos de tierras raras, avanzando así a la paz ante el cese al fuego con Rusia.

Tras la acalorada discusión este viernes ante la prensa, Trump expresó que el mandatario ucraniano no sería bienvenido a Estados Unidos hasta que estuviera “listo para la paz”.

La bandera de la paz fue alzada por Zelensky, quien a tempranas horas de la mañana de este sábado (hora estadounidense), notificó que acepta el acuerdo, aunque recalcó que esto, no es suficiente.

“ Estamos dispuestos a firmar el acuerdo sobre los minerales, que será el primer paso hacia las garantías de seguridad, pero no es suficiente y necesitamos algo más. Un alto el fuego sin garantías de seguridad es peligroso para Ucrania. Llevamos tres años luchando y el pueblo ucraniano necesita saber que Estados Unidos está de nuestro lado ”, informó Zelensky este sábado por medio de su cuenta X.

Subrayó que “queremos la paz. Por eso, vine a Estados Unidos y visité al presidente Trump. El acuerdo sobre los minerales es solo un primer paso hacia las garantías de seguridad y el acercamiento a la paz. Nuestra situación es difícil, pero no podemos simplemente dejar de luchar y no tener garantías de que Putin no regresará mañana”.

Más temprano, dirigió un mensaje por Telegram a los ucranianos, a quienes les expresó que “necesitan saber que no están solos, que sus intereses están representados en todos los países, en todos los rincones del mundo”.

Zelensky agradeció a Trump pese al “difícil diálogo”

Después de ser confrontado por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien le exigió ser agradecido con Trump por ayudar a su país para el cese de la guerra con Rusia, Zelensky difundió este sábado en X que “ estamos muy agradecidos a Estados Unidos por todo el apoyo. Estoy agradecido al presidente Trump, al Congreso por su apoyo bipartidista y al pueblo estadounidense. Los ucranianos siempre han apreciado este apoyo, especialmente durante estos tres años de invasión a gran escala ”.

Destacó que “ la ayuda de Estados Unidos ha sido vital para ayudarnos a sobrevivir y quiero reconocerlo . A pesar del difícil diálogo, seguimos siendo socios estratégicos, pero debemos ser honestos y directos entre nosotros para comprender verdaderamente nuestros objetivos compartidos”.

Un alto al fuego “no funcionará con Putin”

Zelensky reiteró que es necesario ir más allá del acuerdo porque un alto al fuego “no funcionará con Putin”, ya que “ha violado ceses del fuego 25 veces en los últimos diez años”.

Recalcó que no solo se trata de paz, sino de una paz “justa y duradera”.

“Los rusos nos están matando. Rusia es el enemigo y esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Ucrania quiere la paz, pero debe ser una paz justa y duradera. Para ello, tenemos que ser fuertes en la mesa de negociaciones. La paz sólo puede llegar cuando sepamos que tenemos garantías de seguridad, cuando nuestro ejército es fuerte y nuestros socios están con nosotros”, dijo.

Por eso, indicó que “una vez que se establezcan esas garantías, podremos hablar con Rusia, Europa y Estados Unidos sobre diplomacia. La guerra por sí sola es demasiado larga y no tenemos suficientes armas para expulsarlos por completo”.