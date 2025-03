“Carnicero colombiano” dio detalles del homicidio de bailarina de Música Libre: “Me pegó una cachetada y me dio rabia”

El pasado martes 25 de febrero, las autoridades encontraron el cuerpo de María Angélica Ascui, exparticipante del popular programa ‘Música Libre’. El mismo estaba debajo del puente San Pedro en Chiloé cubierto por una frazada y atado con alambre.

Dos días después de darse a conocerla información, el autor del crimen, Andrés Mauricio Hernández Toro se entregó y dio detalles del macabro hecho que, causó conmoción en el país.

El hombre de 47 años y de nacionalidad colombiana aseguró que desde hacía cuatro meses le alquilaba una cabaña en Castro a María Angélica Ascui. Pero un día, ella le propuso venderle la misma por 40.000.000 de pesos, trato que el sujeto aceptó. Como pago inicial, le dio 4.000.000; todos los ahorros que tenía.

Se desencadenó una disputa por dinero

Sin embargo, el trato tomó un extraño rumbo luego de que la exbailarina le comentó que todas las cabañas que tenía, estaban con embargo, entre ellas la que le ofreció; según dio a conocer BioBio Chile. Así que el hombre le pidió el dinero del adelanto de vuelta, pero ella se habría negado.

Sobre el crimen, el homicida reveló que el jueves 20 de febrero le solicitó nuevamente la devolución del dinero, pero la negativa de la artista generó una discusión entre ellos. “Me dijo que, si ella perdía yo también y sin mediar provocación, me pegó una cachetada”, contó Hernández Toro.

Después del maltrato, el carnicero de oficio la atacó con una lima de motosierra: “Se la enterré en la costilla izquierda”. “Yo no la vi sangrar, ella tampoco se quejó. Ella nuevamente me pegó una cachetada y eso me dio rabia. Ya no fue una sola vez que le enterré la lima, fueron muchas veces. Todas se las pegué en la costilla izquierda”, agregó. Además, aseguró que las heridas no le propiciaron la muerte.

“María me dijo que acabara con su sufrimiento”, mencionó el asesino. Quien luego corto su cuello con una espátula. “Ahí María dejó de sufrir”, expresó. Al día siguiente el hombre desmembró el cuerpo de la exbailarina para trasladarlo al sitio donde lo encontraron: "Yo en Colombia era carnicero, fue por ello que no me costó hacer lo que hice y tampoco me dio asco”.