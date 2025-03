Daniel Fuenzalida valoró la transversalidad y el cariño de los chilenos a Miguel “Negro” Piñera en su funeral: “Se despidió, yo creo, de la mejor manera”

Este domingo fueron los últimos responsos y funeral del cantante Miguel “Negro” Piñera en el cementerio Parque del Recuerdo de la comuna de Huechuraba, instancia en la que más de trescientas personas, entre familiares, amigos y público en general, se dieron cita para ofrecerle el último adiós al artista nacional, quien el pasado 27 de febrero falleció a consecuencia de una falla multisistémica a sus 70 años.

Su diagnóstico de leucemia aguda, de inicios de año, fue un golpe duro para el espectáculo chileno, que en pocas semanas vio el ocaso de Piñera luego de haberse presentado en la Gala del Festival de Viña y realizar una serie de presentaciones en el sur del país.

El emotivo recuerdo de Daniel Fuenzalida a Miguel Piñera

Y hoy, que se ofreció el último responso para el artista y hermano del fallecido expresidente Sebastián Piñera, fue el animador y rostro de TVN, Daniel Fuenzalida, quien aportó una profunda reflexión respecto de lo que fue Miguel Piñera para el país.

“Nada más que decir que el Negro se fue en su ley, se fue tranquilo y que vuele alto”, aseveró el animador, uno de los reconocidos amigos del artista.

“Despedir al Negro Piñera como él se lo merece, despedirlo con muchas personas, como él lo quería, desde la alegría, desde el canto, como hubo ayer acá en el cementerio. Veíamos también la llegada de los motoqueros”, dijo Fuenzalida, quien en conversación con Mega, reconoció que la de este domingo es “una despedida especial para una persona que es transversal”.

“Una despedida especial para una persona que yo diría que es tan transversal. En nuestro país, de repente cuesta tanto tener personas y personajes tan transversales. Por ejemplo, yo anoche hablaba con mi hija, que tiene 23 años, y ella me decía ‘todos mis amigos tienen una foto con el Negro Piñera’. Y eso es increíble, porque el Negro, donde giró por todo Chile, yo creo que hay un alto porcentaje de chilenos, un alto porcentaje de personas que en este minuto nos deben estar viendo con sus celulares, tienen una foto con el Negro Piñera, y que la han subido a las redes, y eso es impresionante”, recordó.

“Cuando uno se pone a ver las redes sociales todo el mundo sube una foto con él. Entonces, eso a uno lo pone contento, lo pone feliz, porque es de la manera que a él le hubieses gustado despedirse. De esta manera que estamos hoy día, de lo que pasó en Mega con la Gala del Festival de Viña, que son tan lindas las coincidencias. De, por ejemplo, haber tenido una Gala con banda, con orquesta, donde él pudo cantar. Eso nunca había pasado en una Gala, que en una alfombra roja hubiese habido músicos en vivo”, indicó el animador.

“Se despidió, yo creo, de la mejor manera. Y eso es tranquilizador. También no deja de ser que, obviamente, uno se pone a pensar que es una persona joven, de setenta años, que el cáncer lo venció, pero que lo venció también a su manera. Se fue de la manera que él quería, que era sobre el escenario, con esta Gala y después en el sur tocando. Así que esta despedida es con mucha pena y con mucho dolor, pero también con ese gusto tranquilizador, diría yo, de todo lo que ha pasado en torno a él”, dijo Fuenzalida, quien reconoció que con Piñera “éramos muy amigos”.

“Nos encontramos y nos hicimos amigos en el año 1996, en el (Sería) Tutix, cuando él tenía ese local antes de Entrenegros. Me acuerdo que yo iba a animar al Tutix cuando yo era animador del Extra Jóvenes. Ahí empezamos a animar juntos. Enganchamos e hicimos una muy bonita amistad. Bueno, y ahí pasamos muchas anécdotas, viajes, el Negro siempre estuvo conmigo en los momentos más difíciles en la carrera. Cuando yo me desaparecí de la televisión también, siempre un vínculo especial, cuando volví también, muy contento y pendiente de lo que yo hacía. Fue a mi matrimonio, yo fui al matrimonio de él con la Belén (Hidalgo) en el Cerro San Cristóbal”, sinceró.

“También cosas muy emotivas e importantes como cuando una vez en su casa me pidió acompañarlo a la ceremonia para dejar las cenizas de su mamá, al Cerro San Cristóbal, donde fue una ceremonia bien íntima. Y estuve con él. Bueno, y el resto son anécdotas, son carretes, son salidas. Cuando murieron mis papás también. Me mandaba WhatsApp, me llamaba. Entonces siempre, si bien es cierto que el último tiempo no nos veíamos mucho físicamente, pero no sé, hablábamos toda la semana, nos ‘whatsapeábamos’ toda la semana, me mandaba los últimos memes, me veía al aire y me daba consejos. Me decía ‘súper bien ahí’. Siempre mucho vínculo y mucha amistad porque esto entre nosotros nación el año 96. Son 30 años de vínculo, de amistad, y de haber pasado muchas cosas juntos”, prosiguió.

“El era un muy buen gallo, bonachón, buena persona, como uno lo veía al aire era así. Yo siempre destacaba del Negro Piñera que era el sin boina, subí una foto a Instagram, de hecho, sin boina, porque no todos pueden tener una foto del Negro sin boina, y ese Negro era de conversaciones más profundas, de consejos”, señaló el rostro de TVN, quien sobre el final aseveró que a pesar de estar vinculado a la vida nocturna, Piñera siempre fue cuidadoso de su salud.

“Quiero destacar algo. Siempre uno vinculaba al Negro con la bohemia. Le encantaba a él, salía de noche, pero también al carrete, y no tan así tampoco porque se cuidaba bastante. Era responsable, bueno, el tiempo que yo lo conocí se tomaba sus vitaminas, se alimentaba bien, en el día dormía, pero lo hacía como estable”, reveló.

“Siempre un gallo buena onda. Nunca me tocó a nadie, como recibir una mala onda del Negro Piñera. Así que nada, contento por esta despedida”, finalizó.