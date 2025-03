Vaticano entrega nueva actualización por estado de salud del Papa Francisco y Pontífice agradece en sus redes sociales “las oraciones” por su mejoría: “Siento todo vuestro afecto”

El Vaticano entregó este domingo un nuevo parte médico respecto del estado de salud del Papa Francisco, quien aún se mantiene bajo observación médica luego de presentar una crisis respiratoria que lo llevó de urgencia a mediados de febrero a ser ingresado en el Policlínico Gemelli de Roma.

El pasado 14 de febrero fue cuando el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica debió ser internado en el recinto médico italiano luego de presentar una “infección polimicrobiana”, que en los últimos días ha pasado desde un “severo cuadro respiratorio”, con ventilador mecánico y entubación incluida; a un “estado estable dentro de su cuadro de salud”.

El nuevo reporte médico del Papa Francisco

Precisamente este avance médico fue el que dieron cuenta desde la Santa Sede, donde en sus redes sociales confirmaron pasadas las 15:30 horas de este domingo que Francisco ha evidenciado un alentador avance en su recuperación.

Si bien reconocieron que “el pronóstico sigue siendo reservado”, confirmaron que esta jornada el Papa ya no está bajo sedación, con ventilador mecánico ni entubado. “No ha necesitado ventilación mecánica no invasiva, sino solo oxigenoterapia de alto flujo”, contaron en la cuenta oficial la oficina de prensa de la Santa Sede en Instagram.

“También hoy el estado clínico del Santo Padre se ha mantenido estable. El Papa no ha necesitado ventilación mecánica no invasiva, sino solo oxigenoterapia de alto flujo. No presenta fiebre”, explicaron.

“Dada la complejidad del cuadro clínico, el pronóstico sigue siendo reservado. Esta mañana, el Santo Padre ha participado en la Santa Misa, junto a quienes le han atendido durante estos días de hospitalización. Después alternó el descanso con la oración”, agregaron desde la sede católica, donde ratificaron que el Papa se mantiene hospitalizado “con dificultades respiratorias desde el 14 de febrero”.

El avance en el tratamiento de Pontífice fue comentado incluso por el propio afectado, quien en su cuenta oficial de la red social X aseguró este domingo sentirse “llevado y sostenido por todo el pueblo de Dios”.

El Vaticano entregó este domingo una nueva actualización respecto del estado de salud del Papa Francisco. Fuente: Instagram @vaticannews.

“Quisiera agradeceros por las oraciones que se elevan al Señor desde el corazón de tantos fieles de tantas partes del mundo. Siento todo vuestro afecto y vuestra cercanía y, en este momento particular, me siento ‘llevado’ y sostenido por todo el Pueblo de Dios”, señaló el líder católico de 88 años.