Joaquín Lavín llega a visitar a Cathy Barriga a cárcel de mujeres e insiste en que exalcaldesa de Maipú no es un “peligro para la sociedad”

El excandidato presidencial y exalcalde de La Condes, Joaquín Lavín, aseguró esta mañana que Cathy Barriga no es “un peligro para la sociedad”, y que su retorno a la cárcel de mujeres para cumplir con la cautelar de prisión preventiva por las indagatorias en su contra por fraude al fisco, han afectado a su nieto con condición del espectro autista.

Fue durante su arribo al recinto carcelario enclavado en la comuna de San Miguel donde el líder político del sector gremial expuso que la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, de revertir el arresto domiciliario que pesaba sobre la exalcaldesa de Maipú, fue una medida judicial cuyo argumento no dice relación con la voluntad de Barriga por aclarar los cargos imputados en su contra.

La defensa de Joaquín Lavín a Cathy Barriga

“Yo no quiero entrar al fondo del tema, pero a mí me preocupa como abuelo, obviamente”, señaló Lavín, quien en conversación con el matinal “Mucho Gusto”, de Mega, abogó por la condición en que queda su nieto Romeo, hijo de la exfigura televisiva.

“Él es una persona que es muy dependiente de la mamá, y no entiende esto que la mamá vuelve, se va, vuelve y se va. Es muy difícil de que lo pueda entender y lo afecta en su desarrollo emocional”, puntualizó.

Del mismo modo, aclaró el motivo de sus cartas enviadas a un medio de circulación nacional, en las que defiende a Barriga por ser considerada como “un peligro para la sociedad” y para aclarar el déficit de $30 mil millones denunciado durante la gestión de la exalcaldesa en Maipú.

“Yo he mandado dos cartas a El Mercurio. Una que la mandé para decir que todo esto que se habla del déficit de 30 mil millones de pesos no existe. ¿Por qué no existe? Porque es un déficit calculado equivocadamente, en base a un instructivo que ya la propia Contraloría derogó. Entonces, esa es la esencia de la acusación y una esencia que no es real”, explicó.

“Y escribí una carta ahora porque se dice que ella es un peligro para la sociedad, y la verdad es que el día del apagón, el día martes (25 de febrero), porque ese día la Corte de Apelaciones (de Santiago) dijo que tenía que volver. Bueno, el día martes, sin esperar el cúmplase de la sentencia ni nada, con todo el caos de tránsito que había, ella volvió y se presentó. Y aquí le dijeron: ‘Bueno, pero todavía no nos ha llegado ni siquiera el cúmplase de la resolución’. Pero se presentó”, indicó.

“Entonces, esa persona que actúa así no puede ser considerada, a mi juicio, peligro para la sociedad”, finalizó.