Los silencios y las explicaciones de los parlamentarios deudores del TAG: “Se me enfermó el perro y ha gastado mucha plata”

Si bien la dieta parlamentaria o el sueldo bruto de diputados y senadores llega en la actualidad a los $7.348.983, existen legisladores que figuran como deudores del pago del TAG en las autopistas urbanas, con montos que en algunos casos superan los 20 millones de pesos.

De acuerdo a un análisis hecho por Ciper en el portal de pago de las autopistas, pudo constatar que 18 parlamentarios, entre diputados y senadores, mantenían deudas que superaban los $500 000 hasta el 13 de febrero pasado.

Según el medio, tras contactar a cada uno de los parlamentarios citados, “la mayoría dijo desconocer esas deudas, otros explicaron que esos vehículos ahora son manejados por terceras personas, uno dijo que se encuentra en repactación y otro que olvidó pagar su deuda”.

Sin embargo, tras las consultas, “las deudas de 12 parlamentarios aparecieron pagadas en los portales, algunas en forma parcial, otras en su totalidad”.

La norma del Congreso establece que cada parlamentario puede registrar hasta dos autos propios y dos arrendados a la nómina donde se consignan los vehículos destinados a la labor legislativa, para que el mantenimiento, la bencina y el TAG sea financiado con recursos públicos.

De los 18 diputados consultados, solo Andrés Jouannet, de Amarillos, y Nathalie Castillo, del Partido Comunista, señalaron que sus autos con deudas forman o formaron parte de esa lista cuyo TAG y peajes se financian por el Congreso.

Qué dijeron los parlamentarios deudores

Al ser contactados los legisladores sobre sus deudas éstos dieron diversas explicaciones, si bien algunos que dijeron desconocerla o no respondieron terminaron cancelando el total o una parte de ella, mientras que otros seguían como deudores al 13 de febrero pasado.

La diputada Nathalie Castillo (PC), quien debía $971 000, explicó que más de $700 000 son por su labor parlamentaria, señalando que el pago salió de su dieta y no desde las asignaciones.

El diputado Raúl Leiva (PS), señaló por su parte que “conocía el monto de la deuda: $12,5 millones, de los cuales una parte venció en 2021″ y agregó “son vehículos que, si bien figuraban a mi nombre, no eran utilizados por mí, y muchos son por transitar sin el dispositivo, pero tengo que solucionarlo a la brevedad”.

Tras la consulta, en tanto, la deuda total asociada a Leiva era de $73 000.

La diputada Carolina Tello (FA) adeudaba $2,3 millones y dijo no tener conocimiento de ella, ya que “esa deuda de TAG corresponde a un vehículo que está y sigue a mi nombre, pero que usa un familiar directo”. Al cierre de la nota, en tanto, solo le quedaban pendientes $323 000.

El diputado Agustín Romero (PR), por medio de su equipo de prensa, señaló que la deuda de $1,2 millón “correspondía a un vehículo que vendió en el año 2022 y de la cual desconocía su existencia”, pero que se encargaría de “solucionar el asunto. Tras ello, ya no aparece la deuda.

La diputada Camila Musante (Ind), por su parte, no quiso ahondar en los detalles de la deuda de $1,4 millón que mantenía de TAG y desde su equipo de prensa enviaron posteriormente el comprobante de pago del monto.

El diputado Rubén Oyarzo (Ind), que debía $1,1 millón sostuvo que se había olvidado pagar. “Como muchos chilenos, no mantengo el pago automático de las autopistas de la Región Metropolitana por las que circulo y eso hace que muchas veces olvide y no priorice el pago del TAG”. Tras la consulta el monto bajó a la mitad.

El diputado Jorge Saffirio (Demócratas), adeudaba $1 millón por cobros que se arrastran desde 2013. Sin embargo, explicó que los vehículos que están a su nombre solo transitan en la Región de La Araucanía, pero tras la consulta el monto aparece pagado.

La diputada Marcela Riquelme (Ind) afirmó que los $1,4 millón que adeudaba son de antes de asumir como parlamentaria y tras la consulta éste fue cancelado.

El diputado Andrés Jouannet (Amarillos), explicó que el vehículo que ocupa es para sus actividades parlamentarias, pero que no tenía conocimiento de la deuda de $512 000, la cual pagó casi en su totalidad, quedando un saldo de $7000.

El diputado René Alinco (PPD), si bien no contestó a los requerimientos, su deuda que llegaba a los $2,1 millones, fue pagada.

No han pagado

El diputado Cristián Labbé (UDI), por su parte, afirmó que la deuda de $744 512 se debía a un atraso en el pago y explicó que “se me enfermó el perro y el perro ha gastado mucha plata que no tenía considerada. El vehículo lo uso poco, pero me hago responsable de la deuda siempre y tengo considerado pagarla en los próximos días”. Sin embargo, tras la publicación de la nota la deuda seguía vigente.

Miguel Ángel Calisto (Demócratas), mantiene una deuda de $12 millones, pero sostuvo que el vehículo es de uso particular y el monto pendiente fue repactado. Sin embargo, el saldo continuaba sin ser pagado.

El diputado Boris Barrera Moreno (PC), en tanto, aparece “en los dos portales de pago con un monto a pagar de $24,6 millones, de los cuales, $3,8 mil millones están todavía con plazo vigente para pagar. En solo una autopista, Costanera Norte, el parlamentario adeuda más de $10 millones”, señaló Ciper.

Si bien se intentó ubicar al diputado Barrera éste contestó y sus asesores explicaron que no estaba disponible por encontrarse de vacaciones.

La diputada Daniella Cicardini (PS) ni su equipo, en tanto, respondieron a la consulta del medio y la deuda de $771 000 se mantenía.

El desaforado diputado Mauricio Ojeda (Ind), quien cumple prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al fisco en el caso Convenios, figura con una deuda casi $1 millón.

Los senadores deudores

Respecto a los senadores, el socialista Fidel Espinoza adeuda $2,7 millones y explicó que el monto es por haber dado de baja el TAG de un vehículo que vendió, añadiendo que se había “enterado de esta deuda recién, hace 15 días atrás, por parte de mi secretaria”.

Asimismo, anunció acciones legales para investigar el uso indebido del TAG, pero, según los portales de pago, parte de la deuda es de 2019 cuando todavía no había vendido el auto, por lo que agregaron desde el entorno del parlamentario que están averiguando de qué se trata.

Su par Juan Luis Castro, en tanto, debía $912 687 y explicó que desconocía la deuda y que también sería de un vehículo que vendió en 2017, pero cuyo TAG no fue actualizado, lo que habría generado la deuda, la que fue cancelada días después.

El senador Sergio Gahona (UDI) por su parte pagó su deuda $624 587 tras ser consultado por el medio.

La excepción

El diputado Tomás De Rementería (PS), en tanto, quien figura con una deuda de TAG, explicó que ésta corresponde a su “exmujer y está transferida en la sentencia de nuestro divorcio. No tengo deuda alguna de TAG y el auto está en proceso de transferencia”.