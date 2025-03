“No doy pie atrás”: Daniela Díaz, la efectiva de Carabineros que dejó la institución policial para vender contenido erótico en plataformas de adultos

Fueron 14 años los que la cabo de Carabineros de Chile, Daniela Díaz, se desempeñó como funcionaria policial. Una trayectoria en la institución armada que dejó hace algún tiempo para dedicarse a vender material erótico en plataformas de contenido sexual de pago para adultos.

Conocida como Dani Police en las redes sociales, esta mujer se dio de baja hace tres semanas de sus funciones en un cuartel de Curicó, dejando así cerca de tres lustros de trabajo policial para dedicarse ciento por ciento a la generación de material de índole sexual.

La experiencia de Daniela en OnlyFans

“Claramente no son cosas compatibles”, indicó este lunes Daniela, quien en conversación con lun.com recordó que su decisión la hizo tan convencida, que incluso dejó atrás la posibilidad de jubilarse de la institución policial tras 20 años de servicio.

“Puedo hacer muchas cosas de las cuales antes me sentía limitada. Usar uñas largas o de color distinto al nude, teñirme el pelo muy rubio o maquillarme de cierta forma”, cuenta Díaz.

“Obviamente, con 14 años uno no se va jubilada, porque tienes que cumplir 20 años para hacerlo. Así que me fui sin lleno, me fui sin plata, pero no tengo la menor duda de que con lo que estoy haciendo ahora voy a ser beneficiada. Uno inconscientemente vende el morbo de haber sido carabinera. Hay que sacarle provecho a eso también, si al final plata es plata”, explica respecto del motivo tras su decisión.

“¿Si me fui sentida de la institución? No, para nada. Viví una experiencia hermosa haciendo mi trabajo. Fui motorista de todo terreno también por muchos años. Creo que uno debe ser agradecido de las oportunidades que te da la vida. A mí, Carabineros me ayudó a crecer mucho como persona, profesionalmente, aprendí cosas lindas”, dijo.

“No lo hice a escondidas, porque yo en la venta de contenido jamás he ocupado las prendas fiscales. Sin embargo, al haber subido fotografías usando el uniforme por la plataforma de TikTok, la gente dio por entendido que lo hacía. Hubo una especie de persecución al respecto: empezaron a pensar que yo hacía contenido con un uniforme, pero nunca fue así”, agregó Daniela, quien reconoció que su pasado como uniformada es uno de los ganchos que más apasiona a los usuarios que se suscriben a su cuenta de OnlyFans (@Danipolice).

“Siempre me piden ese contenido, usar prendas fiscales o el uniforme. La verdad, nunca lo he hecho, pero sí mande a hacer a una tienda un traje que es tipo sexy de carabinera, que hace alusión a eso, pero es un disfraz”, revela.

“Me da un plus ya que también se juega mucho con el morbo y la sensualidad. El uniforme institucional y la autoridad con la que nos expresamos ante los ciudadanos creo que les genera cierta intriga y fantasía erótica. Sin embargo, puedo decir que he tenido la fortuna de que muchos extranjeros llegan solo por verme, sin saber que soy excabo de Carabineros de Chile, entonces el público es variado. La mayoría de mi público renueva sola para verme a mí”, puntualiza la otrora funcionaria policial.

“Tengo entendido que cuando pasan algunos años, por ahí te pueden volver a llamar para ver si quieres reintegrarte, dependiendo del motivo por el cual pediste la baja o te dieron de baja. Yo no he cometido ningún delito. Pero soy de aquellas personas que si toma una decisión, no doy pie atrás. Aparte de eso, yo estoy estudiando técnico deportivo, quiero crecer desde otra área”, puntualiza.

“En definitiva, yo no le hecho nada a nadie. Acá lo que estoy haciendo es tomar una decisión, tener los cojones como mujer de haber trabajado 14 años en una institución de prestigio y decir: ‘¿Sabes que? Esto lamentablemente en este momento ya no es lo mío, así que voy a tomar otro camino y me retiro. Pueden ser felices y estar tranquilos de que ya no soy parte de ustedes’”, finaliza.