Acusan al actor Félix Villar de agresión: Su expareja relata el violento episodio que vivió

El pasado lunes 3 de febrero por la noche, la actriz Magdalena Gelsam rompió el silencio a través de sus redes sociales. En su testimonio, acusó a su expareja, el actor Félix Villar de violencia y agresión física.

La joven se refirió al intérprete como “violento, manipulador y narciso”. Pero minutos después eliminó la publicación que posicionó todas las miradas en el exartista de Mega; quien formó parte del elenco de Juego de Ilusiones y Perdona Nuestros Pecados.

La actriz inventó historias

De acuerdo con Magdalena Gelsam durante la relación, inventó historias para tapar las agresiones de quien fue su pololo: “Hace seis o siete meses yo conté que había sido víctima de un asalto junto a mi ex pareja, pero eso es mentira. Yo conté eso para protegerlo, porque él me violentaba recurrentemente”.

Según manifestó, en aquel momento Félix Villar le habría propiciado un cabezazo en el ojo. Posteriormente la joven compartió con sus más de 4.000 seguidores en Instagram fotografías posteriores al presunto ataque; en las mismas se le puede ver con el morado y realmente inflamado. “Y con esto termino. Un cabezazo y sus consecuencias”, escribió.

“Si no es por mi amiga, que llega en el momento que Félix me estaba violentando, me hubiera costado mucho más salir. Estaba el hijo pequeño de él viéndolo, vio todo”, mencionó la actriz; quien reveló que el actor se arrepentía de sus acciones, pero reincidía.

En la misma publicación, Magdalena Gelsam compartió una fotografía con el ojo golpeado, pero sonriente junto a su expareja. Y los cuestionamientos de sus seguidores no tardaron en llegar. “No entiendo, por qué salen sonriendo y ella con el ojo morado ¿él es quien se lo dejó morado? ¿o es otra persona?”, le escribieron

Y la actriz respondió: “Él es el que me lo dejó morado sí, eso fue como una o dos semanas después de la pelea. Cuando uno está en una relación así, y metida hasta las masas, personas, tapas, inventas para protegerlo y protegerte a ti. Tanto como para sacarme fotos con él. Y sí, súper enferma la wea”.