Álvaro Elizalde asumiría como nuevo ministro del Interior tras renuncia de Carolina Tohá

Si bien la salida de Carolina Tohá del Ministerio del Interior y Seguridad Pública era algo esperable de cara a la definición presidencial en el oficialismo, tras su renuncia la exsecretaria de Estado no despejó esta duda, pero todo hace preveer que sí estará en la primaria del sector, lo que daría por cerrado también una eventual candidatura de Michelle Bachelet, quien ya dijo que no iría a una nueva presidencial.

Sin embargo, la salida de Tohá también significará un ajuste en el gabinete del presidente Gabriel Boric, quien habría optado por designar al ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, como nuevo ministro del Interior y Seguridad Pública.

Según La Tercera, el exsenador socialista ya habría renunciado a la Segpres y se dirige desde al Congreso a La Moneda para la ceremonia de cambio de gabinete.

Renuncia de Tohá

“Hace poquitos momentos, le presenté la renuncia al Presidente al cargo de ministra del Interior y Seguridad Pública”, dijo pasadas las 17:00 horas de este martes 4 de marzo desde La Moneda, la ahora exministra Carolina Tohá, evitando responder si la renuncia obedece a la intención de iniciar una carrera presidencial de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre.

Así, desde un podio rodeada de periodistas, Carolina Tohá señaló que “quiero decir que esta decisión no ha sido fácil. Y lo que corresponde en este momento es agradecer, quiero agradecer de corazón la confianza que el Presidente me entregó para desempeñar este cargo de una responabilidad tan alta, y agradecer al equipo que se sacó la mugre en este tiempo, los asesores, escoltas, las otras autoridades del ministerio, los delegados, las policías, y los servicios que dependen del Ministerio del Interior”.

Además, agradeció a “mis colegas ministros, mis amigos, ciertamente muchos alcaldes, gobernadores, parlamentarios, tantas otras personas, no me voy a olvidar que todo lo que hemos logrado avanzar ha sido con el apoyo de muchas personas y tampoco me voy a olvidar de que queda mucho por hacer”.

En ese sentido, la exministra Carolina Tohá aseguró que “otras personas van a tener que seguir con este trabajo. Se que el Presidente va a encontrar a la persona para que encabece el Ministerio del Interior”, señaló antes de apuntar que cuando esté fuera de La Moneda se referirá a los motivos de su renuncia, luego además del cambio de gabinete que debería concretarse durante la tarde de este mismo martes.